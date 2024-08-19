Самый старый жук на Земле: в чем секрет "старца" и почему люди не любят его (фото)

Исследователи назвали насекомое, способное прожить невероятно долгую и скрытную жизнь — некоторые жуки могут бродить по планете до полусотни лет.

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Земля является домом для миллиардов различных видов, но, когда речь идет о старении живых существ, насекомые — последние о ком мы будем вспоминать. В большинстве случаев их жизнь весьма непродолжительна, однако новое исследование показывает, что на планете есть жук, способный прожить минимум 50 лет, пишет IFLScience.

Речь идет о жемчужных жуках (Buprestis aurulenta). Один из этих старожилов хранится в коллекции насекомых в Музее естественной истории Оксфордского университета. Во взрослом возрасте эти удивительные насекомые могут похвастаться зеленым экзоскелетом, покрытым великолепным красным оттенком. Однако людям, увы, эти жуки не нравятся — исторически они считались вредителями.

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Насекомые известны тем, что сверлят древесину, причем любую, которая встретится им на пути. В результате в родном ареале, на западе Северной Америки, их признали сложными вредителями. В основном это связано с тем, что насекомые умело прячутся в древесине без каких-либо очевидных признаков снаружи. Порой лучший способ из обнаружить — прислушаться к "жевательным звукам".

В результате, когда жемчужные жуки появляются на поверхности домов, обычно предполагают, что они по крайней мере того же возраста, что и здание, если только не было очевидного внесения потенциально зараженной древесины с момента ее строительства. Например, жемчужные жуки могли появиться в результате строительства пристройки или проведения ремонта с использованием древесины, в которой могли скрываться насекомые.

Изумрудные жуки очень красивы, но считаются вредителями Фото: Shutterstock

Исследователи отмечают, что продолжительность времени, проведенного в древесине до появления на поверхности, вероятно, не одинакова для разных видов. Фактически, это время может значительно различаться в пределах одного выводка жуков.

Исследователи из Университета Флориды предположили, что существуют врожденные различия в скорости развития среди особей одного и того же выводка B. Aurulenta. Результаты показывают, что некоторые из них развиваются очень медленно, в то время как другие развиваются очень быстро, и это при одинаковых условиях окружающей среды.

Ученые считают, что низкое питательное качество мертвой древесины вызывает значительно более длительное развитие. Любопытно, что личинки в этих условиях имеют самую длительную жизнь среди зарегистрированных насекомых.

И все же, нам слишком мало известно о представителях этого вида и потребуется больше дополнительных исследований, чтобы узнать о том, как они развиваются и почему скорость развития может меняться даже внутри одного вида.

Ранее Фокус писал о том, что какие жуки самые сильные и тяжелые в мире: поднимают вес в 850 раз больше собственного тела.