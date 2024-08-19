Найстаріший жук на Землі: у чому секрет "старця" і чому люди не люблять його (фото)

Дослідники назвали комаху, здатну прожити неймовірно довге і потайливе життя — деякі жуки можуть блукати планетою до півсотні років.

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Земля є домівкою для мільярдів різних видів, але, коли йдеться про старіння живих істот, комахи — останні, про кого ми згадуватимемо. У більшості випадків їхнє життя вельми нетривале, проте нове дослідження показує, що на планеті є жук, здатний прожити щонайменше 50 років, пише IFLScience.

Йдеться про перлинних жуків (Buprestis aurulenta). Один із цих старожилів зберігається в колекції комах у Музеї природної історії Оксфордського університету. У дорослому віці ці дивовижні комахи можуть похвалитися зеленим екзоскелетом, покритим чудовим червоним відтінком. Однак людям, на жаль, ці жуки не подобаються — історично їх вважали шкідниками.

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Комахи відомі тим, що свердлять деревину, причому будь-яку, яка зустрінеться їм на шляху. У результаті в рідному ареалі, на заході Північної Америки, їх визнали складними шкідниками. Здебільшого це пов'язано з тим, що комахи вміло ховаються в деревині без будь-яких очевидних ознак зовні. Часом найкращий спосіб їх виявити — прислухатися до "жувальних звуків".

У результаті, коли перлинні жуки з'являються на поверхні будинків, зазвичай припускають, що вони принаймні того самого віку, що й будівля, якщо тільки не було очевидного внесення потенційно зараженої деревини з моменту її будівництва. Наприклад, перлинні жуки могли з'явитися внаслідок будівництва прибудови або проведення ремонту з використанням деревини, в якій могли ховатися комахи.

Смарагдові жуки дуже красиві, але вважаються шкідниками Фото: Shutterstock

Дослідники зазначають, що тривалість часу, проведеного в деревині до появи на поверхні, ймовірно, не однакова для різних видів. Фактично, цей час може значно різнитися в межах одного виводка жуків.

Дослідники з Університету Флориди припустили, що існують вроджені відмінності у швидкості розвитку серед особин одного й того самого виводка B. Aurulenta. Результати показують, що деякі з них розвиваються дуже повільно, тоді як інші розвиваються дуже швидко, і це за однакових умов навколишнього середовища.

Науковці вважають, що низька поживна якість мертвої деревини спричиняє значно триваліший розвиток. Цікаво, що личинки в цих умовах мають найтриваліше життя серед зареєстрованих комах.

І все ж, нам надто мало відомо про представників цього виду і знадобиться більше додаткових досліджень, щоб дізнатися про те, як вони розвиваються і чому швидкість розвитку може змінюватися навіть усередині одного виду.

Раніше Фокус писав про те, що які жуки найсильніші та найважчі у світі: підіймають вагу, що у 850 разів більша за власне тіло.