Танец в небесах. Ученые воссоздали полет птиц, он оказался не таким беспорядочным, как считалось

Исследователи проследили полет стрижей, а затем воссоздали их движения до секунды — им удалось визуализировать этот танец в небесах.

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Земля является домом для невероятного количества существ и ученые то и дело пытаются пролить свет на жизнь одного из видов. На этот раз их выбор пал на стрижей, чей полет выглядит, как нечто магическое. Наблюдая за представителями этого вида, можно подумать, что их движения весьма хаотичны, но визуализация полета птиц показала, что это не совсем так, пишет IFLScience.

По словам автора проекта Хави Боу, его основная задача заключается в том, чтобы увидеть красоту в естественных движениях живого организма, а затем передать ее людям. В ходе исследования он наблюдал за движениями стрижей и фиксировал их, а затем воссоздал каждую секунду движений — оказалось, что полет птиц вовсе не так хаотичен, как считалось ранее.

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По словам автора проекта, человечество потеряло связь с природным миром, что делает нас слепыми к природе вокруг, в том числе и к птицам. Цель проекта Боу — показать людям этот "танец в небесах", чтобы они покидали выставку с обновленным чувством удивления. Исследователь также считает, что его проект заставляет людей чаще смотреть в небеса и интересоваться тем, что происходит в мире пернатых.

Альпийский стриж (Tachymarptis melba) парит над островами Медес в Каталонии, 2023 г Фото: Xavi Bou

В течение 8 лет Боу изучал птиц, фиксируя хореографию их полета и взмахи крыльев, называя это орнитографией. Разные виды имеют разные возможности, а потому автору проекта было любопытно наблюдать за ними. Данные наблюдений показывают, что некоторые отдельные виды имеют весьма схожее поведение. Например, воробьиные: одинаково хлопают крыльями или "хлопают и закрывают точку", переходя из одной точки в другую

В то же время другие виды птиц предлагают более разнообразный спектр схем полета, например: чайки могут хлопать крыльями или скользить, когда летают низки и создают формы, похожие на торнадо. Стрижи, обитатели неба, мечутся во время кормления, а затем летают кругами перед сном. По словам Боу, формы поведения птиц различны и оставляют в небе разные "рисунки", которые он и демонстрирует в своем проекте.

Красный коршун (Milvus milvus) хлопает крыльями и скользит в Лериде (Каталония), 2023 г. Фото: Xavi Bou

По словам исследователя, он не планирует останавливаться лишь на птицах. Получив знания от орнитологов и сумев воссоздать рисунки полетов птиц, исследователь теперь планирует сосредоточиться на других естественных движениях — например, полете насекомых. В результате автор проекта сотрудничает с энтомологами и морскими биологами, чтобы расширить проект и воссоздать рисунок движения других живых существ на Земле.

Техническое вдохновение для работы Боу пришло из хронофотографии, техники, впервые разработанной Эдвардом Мейбриджем, которая впервые показала нам последовательность шагов скачущей лошади. Орнитографии были сделаны путем съемки птиц со скоростью 60 кадров в секунду, а затем при постобработке наложения изображений для выявления их следов. Частота взмахов крыльев птиц варьируется от 2 до 100 Гц, поэтому большинство полетов птиц можно запечатлеть на частоте 60 Гц.

Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris) роится над Эмпордой (Каталония), 2019 г Фото: Xavi Bou

С другой стороны, насекомые могут махать крыльями сотни раз в секунду, а некоторые комары достигают 800 Гц. Изящные тонкости каждого взмаха крыльев невозможно запечатлеть, если не использовать камеры, записывающие со скоростью 1000–5000 кадров в секунду.

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