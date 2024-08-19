Танець у небесах. Вчені відтворили політ птахів, він виявився не таким безладним, як вважалося

Дослідники простежили політ стрижів, а потім відтворили їхні рухи до секунди — їм вдалося візуалізувати цей танець у небесах.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості істот і вчені раз у раз намагаються пролити світло на життя одного з видів. Цього разу їхній вибір припав на стрижів, чий політ виглядає, як щось магічне. Спостерігаючи за представниками цього виду, можна подумати, що їхні рухи досить хаотичні, але візуалізація польоту птахів показала, що це не зовсім так, пише IFLScience.

За словами автора проєкту Хаві Боу, його основне завдання полягає в тому, щоб побачити красу в природних рухах живого організму, а потім передати її людям. Під час дослідження він спостерігав за рухами стрижів і фіксував їх, а потім відтворив кожну секунду рухів — виявилося, що політ птахів зовсім не такий хаотичний, як вважалося раніше.

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За словами автора проєкту, людство втратило зв'язок із природним світом, що робить нас сліпими до природи навколо, зокрема й до птахів. Мета проєкту Боу — показати людям цей "танець у небесах", щоб вони залишали виставку з оновленим почуттям здивування. Дослідник також вважає, що його проєкт змушує людей частіше дивитися в небеса і цікавитися тим, що відбувається у світі пернатих.

Альпійський стриж (Tachymarptis melba) ширяє над островами Медес у Каталонії, 2023 р. Фото: Xavi Bou

Протягом 8 років Боу вивчав птахів, фіксуючи хореографію їхнього польоту та помахи крил, називаючи це орнітографією. Різні види мають різні можливості, а тому автору проєкту було цікаво спостерігати за ними. Дані спостережень показують, що деякі окремі види мають вельми схожу поведінку. Наприклад, горобині: однаково плескають крилами або "плескають і закривають точку", переходячи з однієї точки в іншу

Водночас інші види птахів пропонують більш різноманітний спектр схем польоту, наприклад: чайки можуть плескати крилами або ковзати, коли літають низько і створюють форми, схожі на торнадо. Стрижі, мешканці неба, метушаться під час годування, а потім літають колами перед сном. За словами Боу, форми поведінки птахів різні та залишають у небі різні "малюнки", які він і демонструє у своєму проєкті.

Червоний шуліка (Milvus milvus) плескає крилами і ковзає в Лериді (Каталонія), 2023 р. Фото: Xavi Bou

За словами дослідника, він не планує зупинятися лише на птахах. Отримавши знання від орнітологів і зумівши відтворити малюнки польотів птахів, дослідник тепер планує зосередитися на інших природних рухах — наприклад, польоті комах. У результаті автор проєкту співпрацює з ентомологами та морськими біологами, щоб розширити проєкт і відтворити малюнок руху інших живих істот на Землі.

Технічне натхнення для роботи Боу прийшло з хронофотографії, техніки, вперше розробленої Едвардом Мейбріджем, яка вперше показала нам послідовність кроків коня, що скаче. Орнітографії були зроблені шляхом зйомки птахів зі швидкістю 60 кадрів на секунду, а потім під час постобробки накладення зображень для виявлення їхніх слідів. Частота помахів крил птахів варіюється від 2 до 100 Гц, тому більшість польотів птахів можна зафіксувати на частоті 60 Гц.

Звичайний шпак (Sturnus vulgaris) роїться над Емпордою (Каталонія), 2019 р. Фото: Xavi Bou

З іншого боку, комахи можуть махати крилами сотні разів на секунду, а деякі комарі досягають 800 Гц. Витончені тонкощі кожного помаху крил неможливо зафіксувати, якщо не використовувати камери, що записують зі швидкістю 1000-5000 кадрів на секунду.

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