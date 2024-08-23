Астрофизики обнаружили источник загадочных, самых мощных выбросов энергии в космосе

Новое исследование предоставило больше ценной информации о самых мощных энергетических событиях во Вселенной.

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Быстрые радиовсплески (FRB) представляют собой внезапные и интенсивные выбросы энергии радиоволн в глубоком космосе. Уже несколько лет с момента их обнаружения они остаются одной из самых интригующих загадок в астрофизике. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature, считают, что обнаружили вероятный источник быстрых радиовсплесков, пишет ScienceAlert.

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FRB возникают и исчезают за миллисекунды. Но за это короткое время они производят столько же энергии, сколько создает Солнце за несколько дней. До сих пор источник их происхождения обнаружить не удалось, но некоторые астрофизики считают, что за этим стоят магнетары — разновидность нейтронных звезд с мощнейшим магнитным полем.

Авторы исследования провели новый анализ быстрого радиовсплеска под названием FRB 20201124A, который обнаружили 4 года назад, и он пришел с расстояния в более, чем 1 млрд световых лет. В частности, они проанализировали постоянный радиоисточник, то есть астрономический объект, выпускавший радиоволны, который находится в непосредственной близости к FRB.

Сигналы постоянных радиоисточников ранее находили рядом с некоторыми FRB и предполагается, что они могут быть тесно связаны. Исследование показало, что постоянный радиоисточник находится в плазменном пузыре, который окружает источник FRB 20201124A.

Ученые считают, что плазменный пузырь, как ясно из названия, состоит из горячей плазмы и представляет собой облако ионизированных частиц, которое окружает один из двух возможных объектов: магнетар или двойную нейтронную звезду.

Ученые считают, что плазменный пузырь, как ясно из названия, состоит из горячей плазмы и представляет собой облако ионизированных частиц, которое окружает один из двух возможных объектов: магнетар или двойную нейтронную звезду Фото: ScienceAlert

Астрофизики считают, что лили магнетар или нейтронная звезда выпускают ветер заряженных частиц, который и создает плазменный пузырь. Любой из этих объектов может создавать энергию в достаточно больших количествах, чтобы вызвать появление сигналы FRB.

Нейтронные звезды возникают после того, как массивные звезды погибают и взрываются сверхновыми. В некоторых случаях нейтронные звезды превращаются в магнетары.

Таким образом новое исследования, как и многие другие гипотезы, намекают на то, что источником загадочных FRB могут быть мертвые сверхплотные звезды

В то же время ученые не могут точно сказать, формируются ли другие FRB таким же образом, как и изученное явление. В любом случае результаты приближают нас к лучшему пониманию этих высокоэнергетических взрывов.

Как уже писал Фокус, изучать Солнце мешает сама звезда. Ученые обнаружили большую проблему для астрономии. Астрофизики считают, что прошлые измерения характеристик звезд, в том числе их возраст, возможно, придется пересмотреть.

Также Фокус писал о том, что британский астрофотограф сделал фотографии лунного покрытия Сатурна. Во время такого события более близкий к нам объект закрывает собой на некоторое время более далекий объект, даже если он больше по размеру.