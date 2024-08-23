Астрофізики виявили джерело загадкових, найпотужніших викидів енергії в космосі

Нове дослідження надало більше цінної інформації про найпотужніші енергетичні події у Всесвіті.

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Швидкі радіосплески (FRB) являють собою раптові та інтенсивні викиди енергії радіохвиль у глибокому космосі. Уже кілька років з моменту їх виявлення вони залишаються однією з найбільш інтригуючих загадок в астрофізиці. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature, вважають, що виявили ймовірне джерело швидких радіосплесків, пише ScienceAlert.

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FRB виникають і зникають за мілісекунди. Але за цей короткий час вони виробляють стільки ж енергії, скільки створює Сонце за кілька днів. Досі джерело їхнього походження виявити не вдалося, але деякі астрофізики вважають, що за цим стоять магнетари — різновид нейтронних зірок із найпотужнішим магнітним полем.

Автори дослідження провели новий аналіз швидкого радіосплеску під назвою FRB 20201124A, який виявили 4 роки тому, і він прийшов з відстані у понад 1 млрд світлових років. Зокрема, вони проаналізували постійне радіоджерело, тобто астрономічний об'єкт, що випускав радіохвилі, який знаходиться в безпосередній близькості до FRB.

Сигнали постійних радіоджерел раніше знаходили поруч із деякими FRB і передбачається, що вони можуть бути тісно пов'язані. Дослідження показало, що постійне радіоджерело знаходиться в плазмовому міхурі, який оточує джерело FRB 20201124A.

Вчені вважають, що плазмова бульбашка, як зрозуміло з назви, складається з гарячої плазми і являє собою хмару іонізованих частинок, яка оточує один із двох можливих об'єктів: магнетар або подвійну нейтронну зірку.

Вчені вважають, що плазмова бульбашка, як зрозуміло з назви, складається з гарячої плазми і являє собою хмару іонізованих частинок, яка оточує один із двох можливих об'єктів: магнетар або подвійну нейтронну зірку Фото: ScienceAlert

Астрофізики вважають, що лілі магнетар або нейтронна зірка випускають вітер заряджених частинок, який і створює плазмову бульбашку. Будь-який із цих об'єктів може створювати енергію в досить великих кількостях, щоб викликати появу сигнали FRB.

Нейтронні зірки виникають після того, як масивні зірки гинуть і вибухають надновими. У деяких випадках нейтронні зірки перетворюються на магнетари.

Таким чином нове дослідження, як і багато інших гіпотез, натякають на те, що джерелом загадкових FRB можуть бути мертві надщільні зірки

Водночас учені не можуть точно сказати, чи формуються інші FRB так само, як і вивчене явище. У будь-якому разі результати наближають нас до кращого розуміння цих високоенергетичних вибухів.

Як уже писав Фокус, вивчати Сонце заважає сама зірка. Вчені виявили велику проблему для астрономії. Астрофізики вважають, що минулі вимірювання характеристик зірок, зокрема їхній вік, можливо, доведеться переглянути.

Також Фокус писав про те, що британський астрофотограф зробив фотографії місячного покриття Сатурна. Під час такої події ближчий до нас об'єкт закриває собою на деякий час більш далекий об'єкт, навіть якщо він більший за розміром.