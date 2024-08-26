Остров темного неба. Над каким регионом Земли видно самое большое количество звезд на небе

Сообщества, заповедники и резервации по всему земному шару сражаются за право стать "островом темного неба".

Related video

Люди, живущие в мегаполисах, хорошо знакомы с тем, что в больших городах едва ли можно увидеть звезды на небесах. Основной проблемой является световое загрязнение, которое не дает нам насладиться этим видом. Но на планете все еще есть места с минимальным световым загрязнением, которые борются за право стать "островом темного неба", пишет IFLScience.

Одним из таких мест стал остров Сарк, расположенный в проливе Ла-Манш. Это место хорошо известно во всем мире своими причудами: например, едва ли здесь удастся увидеть автомобиль — большинство местных жителей перемещаются на лошадях благодаря запрету на авто. В 2011 году остров Сарк также стал первым в мире "островом темного неба".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Присвоение острову статуса "острова темного неба" является признанием эффективности мер по решению проблемы светового загрязнения. Подобный статус выдается в рамках программы International Dark Sky Places (IDSP) местам по всему земному шару, которые соответствуют строгим критериям защиты очного неба, а также минимизации светового загрязнения посредством ответственной политики освещения и работы с общественностью.

Получить статус "острова темного неба" могут сообщества, заповедники и резервации по всему земному шару. Основными критериями для получения статуса является соответствие трем характеристикам:

определенный уровень яркости неба;

месторасположение района;

уровень доступа общественности в ночное время.

По словам представителей компании, их основной задачей является сохранение природных, культурных и исторических важных ресурсов, к которым относится и ночное небо. По мере развития технологий одна из проблем, с которыми сталкивается мир, заключается в световом загрязнении и влиянии на природу в целом. В частности речь идет о том, что люди попросту теряют возможность увидеть ночное небо.

Возьмите с собой приличную камеру и отправляйтесь в Dark Sky Place, и вы сможете сделать такой снимок Фото: Shutterstock

Кроме того, световое загрязнение влияет на экосистемы Земли. По словам одного из основателей Программы ночного неба национальных парков США Чада Мура, когда люди добавляют свет в окружающую среду, это нарушает баланс обитания территории.

С каждым годом становится все больше доказательств того, что искусственный свет влияет на разные сферы жизни на планете. Например, птицы все чаще врезаются в ярко освещенные здания, листья становятся все менее съедобными для насекомых, а детеныши черепах не способны найти дорогу к морю.

Ученые полагают, чем больше на планете будет появляться "оазисов темного неба", тем больше внимания будет уделено угрозам, с которыми сталкиваются сотрудники организаций, занимающихся охраной природы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, каков на самом деле истинный цвет земного неба.