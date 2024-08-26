Остров темного неба. Над каким регионом Земли видно самое большое количество звезд на небе
Сообщества, заповедники и резервации по всему земному шару сражаются за право стать "островом темного неба".
Люди, живущие в мегаполисах, хорошо знакомы с тем, что в больших городах едва ли можно увидеть звезды на небесах. Основной проблемой является световое загрязнение, которое не дает нам насладиться этим видом. Но на планете все еще есть места с минимальным световым загрязнением, которые борются за право стать "островом темного неба", пишет IFLScience.
Одним из таких мест стал остров Сарк, расположенный в проливе Ла-Манш. Это место хорошо известно во всем мире своими причудами: например, едва ли здесь удастся увидеть автомобиль — большинство местных жителей перемещаются на лошадях благодаря запрету на авто. В 2011 году остров Сарк также стал первым в мире "островом темного неба".
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Присвоение острову статуса "острова темного неба" является признанием эффективности мер по решению проблемы светового загрязнения. Подобный статус выдается в рамках программы International Dark Sky Places (IDSP) местам по всему земному шару, которые соответствуют строгим критериям защиты очного неба, а также минимизации светового загрязнения посредством ответственной политики освещения и работы с общественностью.
Получить статус "острова темного неба" могут сообщества, заповедники и резервации по всему земному шару. Основными критериями для получения статуса является соответствие трем характеристикам:
- определенный уровень яркости неба;
- месторасположение района;
- уровень доступа общественности в ночное время.
По словам представителей компании, их основной задачей является сохранение природных, культурных и исторических важных ресурсов, к которым относится и ночное небо. По мере развития технологий одна из проблем, с которыми сталкивается мир, заключается в световом загрязнении и влиянии на природу в целом. В частности речь идет о том, что люди попросту теряют возможность увидеть ночное небо.
Кроме того, световое загрязнение влияет на экосистемы Земли. По словам одного из основателей Программы ночного неба национальных парков США Чада Мура, когда люди добавляют свет в окружающую среду, это нарушает баланс обитания территории.
С каждым годом становится все больше доказательств того, что искусственный свет влияет на разные сферы жизни на планете. Например, птицы все чаще врезаются в ярко освещенные здания, листья становятся все менее съедобными для насекомых, а детеныши черепах не способны найти дорогу к морю.
Ученые полагают, чем больше на планете будет появляться "оазисов темного неба", тем больше внимания будет уделено угрозам, с которыми сталкиваются сотрудники организаций, занимающихся охраной природы.
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