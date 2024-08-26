Острів темного неба. Над яким регіоном Землі видно найбільшу кількість зірок на небі

Спільноти, заповідники й резервації по всій земній кулі борються за право стати "островом темного неба".

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Люди, які живуть у мегаполісах, добре знайомі з тим, що у великих містах навряд чи можна побачити зірки на небесах. Основною проблемою є світлове забруднення, яке не дає нам насолодитися цим видом. Але на планеті все ще є місця з мінімальним світловим забрудненням, які борються за право стати "островом темного неба", пише IFLScience.

Одним із таких місць став острів Сарк, розташований у протоці Ла-Манш. Це місце добре відоме в усьому світі своїми примхами: наприклад, навряд чи тут вдасться побачити автомобіль — більшість місцевих мешканців переміщуються на конях завдяки забороні на авто. У 2011 році острів Сарк також став першим у світі "островом темного неба".

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Присвоєння острову статусу "острова темного неба" є визнанням ефективності заходів щодо розв'язання проблеми світлового забруднення. Такий статус видають у межах програми International Dark Sky Places (IDSP) місцям по всій земній кулі, які відповідають суворим критеріям захисту темного неба, а також мінімізації світлового забруднення через відповідальну політику висвітлення та роботу з громадськістю.

Отримати статус "острова темного неба" можуть спільноти, заповідники та резервації по всій земній кулі. Основними критеріями для отримання статусу є відповідність трьом характеристикам:

певний рівень яскравості неба;

місце розташування району;

рівень доступу громадськості в нічний час.

За словами представників компанії, їхнім основним завданням є збереження природних, культурних та історичних важливих ресурсів, до яких належить і нічне небо. У міру розвитку технологій одна з проблем, з якими стикається світ, полягає у світловому забрудненні та впливі на природу загалом. Зокрема йдеться про те, що люди просто втрачають можливість побачити нічне небо.

Візьміть із собою пристойну камеру і вирушайте в Dark Sky Place, і ви зможете зробити такий знімок Фото: Shutterstock

Крім того, світлове забруднення впливає на екосистеми Землі. За словами одного із засновників Програми нічного неба національних парків США Чада Мура, коли люди додають світло в навколишнє середовище, це порушує баланс проживання території.

З кожним роком стає все більше доказів того, що штучне світло впливає на різні сфери життя на планеті. Наприклад, птахи все частіше врізаються в яскраво освітлені будівлі, листя стає все менш їстівним для комах, а дитинчата черепах не здатні знайти дорогу до моря.

Вчені вважають, що чим більше на планеті з'являтиметься "оазисів темного неба", тим більше уваги приділятимуть загрозам, з якими стикаються співробітники організацій, що займаються охороною природи.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який насправді справжній колір земного неба.