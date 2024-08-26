Острів темного неба. Над яким регіоном Землі видно найбільшу кількість зірок на небі
Спільноти, заповідники й резервації по всій земній кулі борються за право стати "островом темного неба".
Люди, які живуть у мегаполісах, добре знайомі з тим, що у великих містах навряд чи можна побачити зірки на небесах. Основною проблемою є світлове забруднення, яке не дає нам насолодитися цим видом. Але на планеті все ще є місця з мінімальним світловим забрудненням, які борються за право стати "островом темного неба", пише IFLScience.
Одним із таких місць став острів Сарк, розташований у протоці Ла-Манш. Це місце добре відоме в усьому світі своїми примхами: наприклад, навряд чи тут вдасться побачити автомобіль — більшість місцевих мешканців переміщуються на конях завдяки забороні на авто. У 2011 році острів Сарк також став першим у світі "островом темного неба".
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Присвоєння острову статусу "острова темного неба" є визнанням ефективності заходів щодо розв'язання проблеми світлового забруднення. Такий статус видають у межах програми International Dark Sky Places (IDSP) місцям по всій земній кулі, які відповідають суворим критеріям захисту темного неба, а також мінімізації світлового забруднення через відповідальну політику висвітлення та роботу з громадськістю.
Отримати статус "острова темного неба" можуть спільноти, заповідники та резервації по всій земній кулі. Основними критеріями для отримання статусу є відповідність трьом характеристикам:
- певний рівень яскравості неба;
- місце розташування району;
- рівень доступу громадськості в нічний час.
За словами представників компанії, їхнім основним завданням є збереження природних, культурних та історичних важливих ресурсів, до яких належить і нічне небо. У міру розвитку технологій одна з проблем, з якими стикається світ, полягає у світловому забрудненні та впливі на природу загалом. Зокрема йдеться про те, що люди просто втрачають можливість побачити нічне небо.
Крім того, світлове забруднення впливає на екосистеми Землі. За словами одного із засновників Програми нічного неба національних парків США Чада Мура, коли люди додають світло в навколишнє середовище, це порушує баланс проживання території.
З кожним роком стає все більше доказів того, що штучне світло впливає на різні сфери життя на планеті. Наприклад, птахи все частіше врізаються в яскраво освітлені будівлі, листя стає все менш їстівним для комах, а дитинчата черепах не здатні знайти дорогу до моря.
Вчені вважають, що чим більше на планеті з'являтиметься "оазисів темного неба", тим більше уваги приділятимуть загрозам, з якими стикаються співробітники організацій, що займаються охороною природи.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який насправді справжній колір земного неба.