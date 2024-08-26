Вечный генератор с графиком работы 24/7: в недрах Земли спрятан неиссякаемый источник энергии

Превращение раскаленной лавы из действующего вулкана в электричество — весьма опасный и ненадежный процесс, но некоторые смогли его обуздать.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой и необходимости отказа от использования ископаемого топлива, ученые все чаще рассматривают альтернативные источники добычи электроэнергии. Одним из таких считается вулканически активные регионы Земли, пишет IFLScience.

Превращение раскаленной лавы действующего вулкана в электричество — весьма опасный и ненадежный способ. Во-первых, потому что извержение вулканов весьма сложно прогнозировать, во-вторых, потому что лава остывает слишком быстро. Но многие страны, включая США, нашли способы использовать вулканическое тепло для производства электроэнергии.

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Геотермальная энергия поступает из тепла, вырабатываемого естественными процессами глубоко в недрах Земли. В большинстве областей это тепло под кожей планеты нагревает лишь камни и подземные воды вблизи поверхности. Однако в вулканически активных регионах тепло гораздо интенсивнее — настолько, что способно расплавить камни и образовать магму.

По сути, вулканы действуют как огромные тепловые жерла, поднимая магму все ближе к поверхности планеты. В результате часть этой расплавленной породы может извергаться, но большая ее часть все же остается под землей, продолжая нагревать камни и воду. Там, где нагретая вода поднимается на поверхность, она создает горячие источники и гейзеры, которые могут существовать тысячи лет.

С развитием технологий, инженеры научились использовать эту энергию. Для этого ученые определяют области, где магма находится близко к поверхности, а затем бурят глубокие скважины до нагретых пород и воды. С помощью этих скважин пар выводится на поверхность планеты, где он перенаправляется в электростанцию для вращения турбин и выработки электроэнергии.

После выработки электроэнергии пар охлаждается и конденсируется обратно в горячую воду. Таким образом ее можно использовать для преобразования другой жидкости с более низкой температурой кипения, например, бутана. Затем воду закачивают обратно под землю для повторного нагрева.

Так как наша планета постоянно вырабатывает тепло, геотермальная энергия, по сути, является своего рода возобновляемым ресурсом. А геотермальные электростанции производят гораздо меньше загрязнений, отходов и выбросов парниковых газов, которые согревают климат Земли. Таким образом, геотермальная энергия в разы экологичнее, чем сжигание угля, нефти или использование ядерной энергии.

Исследования показывают, что источники геотермальной энергии могут работать десятилетиями или даже дольше, в отличие от других возобновляемых источников, в том числе солнечной или ветровой энергии. Простыми словами, геотермальная энергия, по сути, доступна 24/7, 365 дней в году.

Геотермальная энергия уже используется во многих местах по всему миру, особенно в регионах с высокой вулканической активностью. Например, почти вся электроэнергия Исландии поступает из возобновляемых источников, при этом геотермальная энергия обеспечивает около 25%. Кроме того, геотермальная энергия используется также и в США.

Недостатки геотермальной энергии

Но эта отрасль также имеет и свои недостатки. Во-первых, подобные электростанции должны располагаться вблизи вулканов и других подобных мест. Эти ресурсы не всегда находятся вблизи крупных городов или отраслей, потребляющих много электроэнергии. Во-вторых, бурение глубоких скважин и строительство электростанций может быть дорогим, что также усложняет развитие отрасли. В-третьих, в некоторых случаях бурение и закачка воды под давлением могут вызывать небольшие землетрясения — ученые все еще работают над созданием наиболее эффективных способов бурения. .

Ранее Фокус писал о том, что ученые из США считают, что нашли источник безграничной энергии.