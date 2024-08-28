Конспирологи оказались правы: жизнь могла прилететь на Землю из космоса

Новое открытие ученых говорит, что космос заполнен строительными блоками жизни.

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Химики из Мэрилендского университета разработали новый метод создания карбенов – высокореактивных и очень нестабильных молекул. Карбены являются незаменимым ингредиентом во многих высокоэнергетических химических реакциях, таких как создание углеродов. Они являются важнейшими предшественниками строительных блоков жизни на Земле и в космосе, пишет SciTechDaily.

В ходе эксперимента ученым удалось создать карбен под названием гидроксиметилен (HCOH), разложив метанол с помощью импульсов ультрафиолетового излучения.

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"Удивительно, что карбен смог образоваться из такой обычной молекулы, как метанол. УФ-лазеры с длиной волны 193 нанометра также довольно стандартны. Это значит, что карбены естественным способом могут образовываться в таких местах, как космос, где в избытке метанола и ультрафиолетового излучения. Дальнейшая реакция карбенов в космосе может создавать биомолекулы, из которых состоит жизнь", — говорит старший автор исследования Лиа Додсон.

Результаты исследования также проливают свет на реакции карбенов на Земле, которые также создают сахара, необходимые для жизни.

"Мы считаем, что именно этот карбен является недостающим звеном, который заполняет проблемы в наших знаниях о том, как метанол и простые сахара могут участвовать в создании более сложных биомолекул", — говорит ведущий автор исследования Эмили Хокки.

Обычно молекулы карбенов имеют очень короткое время жизни. Поэтому ученым крайне сложно изучить молекулу. Новый же метод, разработанный командой, позволил увидеть образование и распад молекулы в течение миллисекунд. Ученые были удивлены тем, что гидроксиметилен довольно медленно реагирует с кислородом при комнатной температуре.

"Мы предполагали, что этот карбен будет реагировать с кислородом настолько быстро, что его будет невозможно уловить. Но этого не произошло. Несмотря на то, что распад карбена происходил все быстрее и быстрее, он оставался достаточно медленным, чтобы мы смогли наблюдать за распадом", — отмечают исследователи.

Ученые считают, что новый метод поможет астрономами и астрохимикам разобраться в процессе зарождения жизни. Также исследователи надеются выяснить, как жизнь в космосе могла развиваться иначе, чем на Земле.

Напомним, необходимый для жизни элемент обнаружили в самой ранней Вселенной. Это открытие повышает вероятность того, что условия для жизни существовали почти с самого начала истории Вселенной.