Конспірологи мали рацію: життя могло прилетіти на Землю з космосу

Нове відкриття вчених говорить, що космос заповнений будівельними блоками життя.

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Хіміки з Мерилендського університету розробили новий метод створення карбенів — високореактивних і дуже нестабільних молекул. Карбени є незамінним інгредієнтом у багатьох високоенергетичних хімічних реакціях, таких як створення вуглеців. Вони є найважливішими попередниками будівельних блоків життя на Землі та в космосі, пише SciTechDaily.

Під час експерименту вченим вдалося створити карбен під назвою гідроксиметилен (HCOH), розклавши метанол за допомогою імпульсів ультрафіолетового випромінювання.

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"Дивно, що карбен зміг утворитися з такої звичайної молекули, як метанол. УФ-лазери з довжиною хвилі 193 нанометри також досить стандартні. Це означає, що карбени природним способом можуть утворюватися в таких місцях, як космос, де в надлишку метанолу й ультрафіолетового випромінювання. Подальша реакція карбенів у космосі може створювати біомолекули, з яких складається життя", — каже старший автор дослідження Ліа Додсон.

Результати дослідження також проливають світло на реакції карбенів на Землі, які також створюють цукри, необхідні для життя.

"Ми вважаємо, що саме цей карбен є відсутньою ланкою, яка заповнює проблеми в наших знаннях про те, як метанол і прості цукри можуть брати участь у створенні більш складних біомолекул", — говорить провідний автор дослідження Емілі Хоккі.

Зазвичай молекули карбенів мають дуже короткий час життя. Тому вченим вкрай складно вивчити молекулу. Новий же метод, розроблений командою, дозволив побачити утворення і розпад молекули протягом мілісекунд. Учені були здивовані тим, що гідроксиметилен досить повільно реагує з киснем за кімнатної температури.

"Ми припускали, що цей карбен реагуватиме з киснем настільки швидко, що його буде неможливо вловити. Але цього не сталося. Попри те, що розпад карбену відбувався дедалі швидше і швидше, він залишався досить повільним, щоб ми змогли спостерігати за розпадом", — зазначають дослідники.

Учені вважають, що новий метод допоможе астрономам і астрохімікам розібратися в процесі зародження життя. Також дослідники сподіваються з'ясувати, як життя в космосі могло розвиватися інакше, ніж на Землі.

Нагадаємо, необхідний для життя елемент виявили в найбільш ранньому Всесвіті. Це відкриття підвищує ймовірність того, що умови для життя існували майже з самого початку історії Всесвіту.