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Технологии и наука

Пустота шириной 1000 св. лет: как Солнце и Земля оказались в центре космического преступления

Местный пузырь
Фото: NASA | Пустота шириной 1000 св. лет: как Солнце и Земля оказались в центре космического преступления

Солнечная система находится внутри структуры под названием Местный пузырь, которая имеет очень низкую плотность и жестокую историю создания.

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Местный пузырь представляет собой огромную область космоса, состоящую из межзвездного газа с очень низкой плотностью. Эта структура окружает Солнечную систему и другие близкие к нам участки галактики Млечный Путь. Ширина этого пузыря составляет примерно 1000 световых лет и он имеет жестокую историю создания. Как именно Солнце и Солнечная система оказались в центре космического преступления рассказывает американский астрофизик Пол Саттер, пишет Space.

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В 2003 году NASA отправило в космос аппарат CHIPS, который должен был изучить близкую к нам межзвездную среду, которая состоит из очень горячего и очень разреженного газа. Этот аппарат должен был измерить уровень ультрафиолетового излучения, которое исходит от межзвездной среды. Но ученые не обнаружили сильного излучения, а это говорило о том, что ближайший к нам регион галактики Млечный Путь на удивление пустой. Позже появились и другие доказательства, что с межзвездной средой происходит что-то странное.

Дальнейшие наблюдения за космосом помогли выяснить, что Солнечная система находится внутри огромной пустоты, которая получила название Местный пузырь. То есть этот регион космоса не пустой в прямом смысле этого слова, но имеет очень низкую плотность. Астрономы выяснили, что плотность Местного пузыря составляет меньше 1/10 средней плотности нашей галактики. Также выяснилось, что эта структура окружена более плотной оболочкой, где находятся крупные звезды и молекулярные облака, из которых формируются новые звезды.

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Ученые считают, что примерно так выглядит Местный пузырь
Фото: NASA

Но Солнце и Солнечная система не возникли внутри Местного пузыря более 4,5 млрд лет назад. Они вошли в эту структуру примерно 5 млн лет назад. Это похоже на то, как будто Солнечная система оказалась на месте жестокого преступления. И вот в чем дело.

Сейчас ученые считают, что Местный пузырь был создан в результате взрыва примерно в одно и то же время до 1000 сверхновых примерно 14 млн лет назад. Звезды почти всегда рождаются в звездных скоплениях, когда из огромного молекулярного облака могут появиться сотни и даже тысячи звезд сразу. Большую часть таких звезд составляют маленькие красные карлики, также есть звезды среднего размера, похожие на Солнце и есть огромные звезды. Последние заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой. Учитывая то, что они появились примерно в одно и то же время, то и взрываются они также примерно в одно и то же время.

Взрыв одной сверхновой может создать с помощью ударной волны, разрывающей газ, в межзвездной среде область с более низкой плотностью. Когда взрываются сотни или тысячи сверхновых почти одновременно, то их энергия способна создать такую структуру, как Местный пузырь. Материя, выброшенная в результате взрыва звезд сейчас находится на окраинах Местного пузыря, и это более плотная оболочка, где сейчас происходит появление новых звезд.

На иллюстрации показана оболочка Местного пузыря, где формируются новые звезды Fullscreen
На иллюстрации показана оболочка Местного пузыря, где формируются новые звезды
Фото: NASA

Астрономы выяснили, что Солнечная система оказалась внутри Местного пузыря миллионы лет назад с помощью изучения скорости движения Солнца в Млечном Пути и радиоактивных химических элементов, обнаруженных на Земле. Наша планета сформировалась примерно 4,5 млрд лет назад, имея в своем составе большое количество радиоактивных химических элементов и их изотопов. Например, изотоп железо-60 имеет период полураспада, составляющий несколько миллионов лет. Это значит, то данный изотоп должен был распасться давным-давно. Но его все еще можно найти на Земле.

Благодаря исследованиям астрономы выяснили, что Солнечная система прошла через оболочку Местного пузыря примерно 5 млн лет назад. Дело в том, что в этой оболочке было обнаружено очень много относительно недавних взрывов сверхновых, которые создавали радиоактивные химические элементы и их изотопы. Они проникли в Солнечную систему и оказались на Земле.

Солнечная система Fullscreen
Солнце и Солнечная система не возникли внутри Местного пузыря более 4,5 млрд лет назад. Они вошли в эту структуру примерно 5 млн лет назад
Фото: LiveScience

Астрономы считают, что Солнце и вся Солнечная система будут находиться внутри Местного пузыря еще примерно 10-20 млн лет. Со временем пузырь исчезнет, а газ из его оболочки заполнит межзвездную среду с низкой плотностью и таким образом будет заполнена своеобразная пустота.

Как уже писал Фокус, астрофизики нашли причину появления самых ярких взрывов звезд во Вселенной. Иногда, ученые находят в космосе взрыв сверхновой, который в 100 раз ярче, чем обычно. Новое исследование раскрывает источник этих сверхмощных взрывов.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли впервые создать карту радиации, окружающей Юпитер, которая является одной из самых мощных в Солнечной системе.