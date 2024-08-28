К 2070 году люди захватят более половины суши Земли: кто пострадает от этого больше всех

Исследователи считают, что совпадение территорий человека и дикой природы будет лишь увеличиваться в будущем, это станет новым вызовом для всего живого на Земле.

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Сегодня население Земли составляет около 8,2 миллиарда человек и предполагается, что к середине столетия количество людей на планете увеличится до 10 миллиардов. Это приведет к тому, что территории обитания человека и дикой природы будут все более совпадать. Жить по соседству с семейством диких кошек может быть чрезвычайно любопытно, но это не так уж весело, по мнению ученых, пишет IFLScience.

По мере роста населения Земли будет увеличиваться и территория, которую осваивают люди. Увы, чаще всего это будет происходить за счет неосвоенной человеком дикой природы. По крайней мере, к такому выводу в новом исследовании пришли ученые и Мичиганского университета. В своей работе они рассчитали вероятный объем пересечения между средой обитания человека и животных в ближайшие десятилетия.

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Ожидается, что уже к 2070 году более чем на половине суши планеты будет наблюдаться пересечение среды обитания человека и дикой природы. Авторы исследования считают, что такое положение вещей в мире неизбежно будет иметь последствия. По мере того как человеческие популяции все больше распространяются, все больше и больше людей будут вступать в контакт — и потенциально конфликтовать — с дикой природой.

По словам ведущего автора исследования, доцента кафедры окружающей среды и устойчивого развития Мичиганского университета Нила Картера, результаты указывают на то, что в ближайшие десятилетия во многих местах по всему миру все больше людей будут взаимодействовать с дикой природой. Проблема заключается в том, что сообщества диких животных на этих территориях, вероятно, будет отличаться от тех, которые находятся там сейчас. Простыми словами, мир столкнется со всевозможными новыми взаимодействиями между людьми и животными, как хорошими, так и плохими.

Результаты были получены в ходе анализа, в котором ученые использовали известные пространственные распределения более 22 000 видов наземных животных и птиц, а затем объединили их с прогнозом будущих мест обитания человека.

Любопытно, что изменение климата, по словам ученых, вовсе не будет основной движущей силой изменений. По словам другого ведущего автора исследования Дэцяна Ма, растущее перекрытия, по сути, будет результатом расширения человеческой популяции. Он также добавил, что это станет чем-то гораздо большим, чем "изменения в распределении видов, вызванные изменением климата".

Авторы исследования также заметили, что растущее перекрытие людей и дикой природы вовсе не будет равномерным. Прогнозируется, что области с особенно высоким перекрытием будут расположены там, где человеческие популяции уже плотно заселены, например, в Индии и Китае.

Будущее Африки и Южной Америки — двух мест с низким или умеренным перекрытием исторически — также вызывает особую тревогу. Например, в Африке ожидается увеличение перекрытия на площади, в десять раз превышающей площадь, на которой оно уменьшится; в некоторых из этих областей перекрытие людей и диких животных увеличится более чем на 10 000%.

Результаты также указывают на то, что видовое богатство диких животных сократиться в большинстве регионов, за исключением большей части Европы, а также некоторых стран Азии и Северной Америки. По словам авторов исследования, перекрытие людей и дикой природы в целом увеличится на 57% земель, а сократится лишь на 12%.

В результате ученые считают, что человечеству незамедлительно необходимо пересмотреть свое отношение к дикой природе и сосредоточиться на сохранении видов.

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