До 2070 року люди захоплять понад половину суші Землі: хто постраждає від цього найбільше

Дослідники вважають, що збіг територій людини й дикої природи лише збільшуватиметься в майбутньому, це стане новим викликом для всього живого на Землі.

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Сьогодні населення Землі становить близько 8,2 мільярда осіб і передбачається, що до середини століття кількість людей на планеті збільшиться до 10 мільярдів. Це призведе до того, що території проживання людини й дикої природи дедалі більше збігатимуться. Жити по сусідству з сімейством диких кішок може бути надзвичайно цікаво, але це не так вже й весело, на думку вчених, пише IFLScience.

У міру зростання населення Землі збільшуватиметься і територія, яку освоюють люди. На жаль, найчастіше це відбуватиметься шляхом неосвоєної людиною дикої природи. Принаймні, такого висновку в новому дослідженні дійшли вчені з Мічиганського університету. У своїй роботі вони розрахували ймовірний обсяг перетину між середовищем існування людини й тварин у найближчі десятиліття.

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Очікується, що вже до 2070 року більш ніж на половині суходолу планети спостерігатиметься перетин середовища проживання людини та дикої природи. Автори дослідження вважають, що такий стан речей у світі неминуче матиме наслідки. У міру того, як людські популяції дедалі більше поширюються, дедалі більше людей вступатимуть у контакт — і потенційно конфліктуватимуть — із дикою природою.

За словами провідного автора дослідження, доцента кафедри довкілля та сталого розвитку Мічиганського університету Ніла Картера, результати вказують на те, що найближчими десятиліттями в багатьох місцях по всьому світу дедалі більше людей взаємодіятимуть із дикою природою. Проблема полягає в тому, що товариства диких тварин на цих територіях, імовірно, відрізнятимуться від тих, які перебувають там зараз. Простими словами, світ зіткнеться зі всілякими новими взаємодіями між людьми й тваринами, як хорошими, так і поганими.

Результати були отримані під час аналізу, в якому вчені використовували відомі просторові розподіли понад 22 000 видів наземних тварин і птахів, а потім об'єднали їх із прогнозом майбутніх місць проживання людини.

Цікаво, що зміна клімату, за словами вчених, зовсім не буде основною рушійною силою змін. За словами іншого провідного автора дослідження Децяна Ма, висхідне перекриття, по суті, буде результатом розширення людської популяції. Він також додав, що це стане чимось набагато більшим, ніж "зміни в розподілі видів, викликані зміною клімату".

Автори дослідження також помітили, що висхідне перекриття людей і дикої природи зовсім не буде рівномірним. Прогнозується, що області з особливо високим перекриттям будуть розташовані там, де людські популяції вже щільно заселені, наприклад, в Індії та Китаї.

Майбутнє Африки та Південної Америки — двох місць з низьким або помірним перекриттям історично — також викликає особливу тривогу. Наприклад, в Африці очікується збільшення перекриття на площі, що вдесятеро перевищує площу, на якій воно зменшиться; у деяких із цих областей перекриття людей і диких тварин збільшиться більш ніж на 10 000%.

Результати також вказують на те, що видове багатство диких тварин скоротиться в більшості регіонів, за винятком більшої частини Європи, а також деяких країн Азії та Північної Америки. За словами авторів дослідження, перекриття людей і дикої природи загалом збільшиться на 57% земель, а скоротиться лише на 12%.

У результаті вчені вважають, що людству негайно необхідно переглянути своє ставлення до дикої природи та зосередитися на збереженні видів.

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