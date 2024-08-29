Что-то резко охладило большой участок Атлантического океана: ученые не знают, почему это произошло

Исследователи зафиксировали резкое падение температуры на большом участке вблизи экватора, но так и не поняли, с чем это связано.

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Этим летом в течение нескольких месяцев большой участок Атлантического океана вдоль экватора начал неожиданно охлаждаться рекордными темпами. В данный момент этот загадочно охлажденный участок океана начал постепенно возвращаться к прежней нормальной температуре, но ученые не понимают, с чем было связано резкое похолодание, пишет Live Science.

По словам научного сотрудника-постдокторанта Университета Майами во Флориде Франца Тухена, в данный момент ученые пытаются понять, что вызвало резкое похолодание тропической Атлантики, но им удалось найти слишком мало зацепок. Фактически они все ломают головы, пытаясь понять, что же произошло.

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Аномально холодное пятно представляло собой полосу в океане, охваченную несколькими градусами к северу и югу от экватора. Оно появилось в начале июня после рекордной за последние 40 лет волны жары в океане. По словам Тухена, этот регион известен тем, что колеблется между холодной и теплой фазами каждые несколько лет, однако скорость перехода от рекордно высокой до рекордно низкой температуры была "беспрецедентной".

По словам старшего научного сотрудника Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Майкла Макфадена, который курирует несколько буев в тропиках, собирающих данные о холодном пятне в режиме реального времени, эта аномалия может быть всего лишь временной особенностью. При этом ученый признает, что она, вероятно, развилась из-за процессов, которые исследователи все еще не совсем понимают.

Наблюдения показывают, что температура поверхности в восточной экваториальной Атлантике была рекордной в феврале и марте, когда достигла рекордных 30 градусов по Цельсию. Однако в июне температура начала резко снижаться, достигнув самой низкой отметки в конце июля — 25 градусов по Цельсию.

Прогнозы исследователей показывают, что похолодание может быть своеобразным предвестником развития Атлантической Нинья — региональной климатической модели, имеющей тенденцию увеличивать количество осадков в Западной Африке и уменьшать их в северо-восточной Бразилии, а также странах, прилегающих к Гвинейскому заливу.

Отметим, что Атлантическая Нинья — явление не такое сильное, как его аналог в Тихом океане, Ла-Нинья, и не наблюдалось учеными с 2013 года. Исследователи были бы вынуждены объявить о его начале, если бы температура ниже среднего держалась минимум в течение трех месяцев. Однако, по словам Тухена, этого не произошло — в последние несколько недель ученые фиксировали постепенный нагрев океана.

Ученые исследуют довольно большую полосу экваториальной Атлантики, которая резко охладилась с начала июня Фото: NOAA

И все же, несмотря на то, что Атлантическая Нинья не была объявлена, ученые все еще не знают, чем именно было вызвано резкое похолодание тропических вод Атлантического океана. Выяснение причины происходящего, как считается, позволит лучше понимать особенности работы климатической системы Земли, а также прогнозировать изменения климата в будущем.

Исследователи заметили, что недавнее похолодание океана совпадает с более слабыми ветрами к юго-востоку от экватора, что должно было бы вызвать совершенно противоположный эффект. В результате исследователи пришли к выводу, что изменение поведения ветров в океане, вероятно, является реакцией на изменение температуры океана, а не его причиной.

По словам Макфадена, вероятным виновником похолодания океана могли стать аномально сильные ветры, развившиеся к западу от холодного пятна в мае 2024 года. Однако здесь также есть загвоздка — эти ветры не усилились столь сильно, насколько упала температура океана.

Ученые смоделировали несколько возможных климатических процессов, чтобы попытаться объяснить наблюдаемый холодный регион. Результаты свидетельствуют о том, что оно, вероятно, никак не связано с антропогенным изменением климата Земли. Хотя ученые и не готовы полностью исключить изменение климата как вероятную причину.

Ранее Фокус писал о том, что смертоносная "капля" в Тихом океане: ученые разобрались в природе аномального явления.