Щось різко охолодило велику ділянку Атлантичного океану: вчені не знають, чому це сталося

Дослідники зафіксували різке зниження температури на великій ділянці поблизу екватора, але так і не зрозуміли, з чим це пов'язано.

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Цього літа протягом кількох місяців велика ділянка Атлантичного океану вздовж екватора почала несподівано охолоджуватися рекордними темпами. Наразі ця загадково охолоджена ділянка океану почала поступово повертатися до колишньої нормальної температури, але вчені не розуміють, з чим було пов'язане різке похолодання, пише Live Science.

За словами наукового співробітника-постдокторанта Університету Маямі у Флориді Франца Тухена, зараз вчені намагаються зрозуміти, що викликало різке похолодання тропічної Атлантики, але їм вдалося знайти занадто мало зачіпок. Фактично вони все ще ламають голови, намагаючись зрозуміти, що сталося.

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Аномально холодна пляма виглядає як смуга в океані, охоплена кількома градусами на північ і південь від екватора. Вона з'явилася на початку червня після рекордної за останні 40 років хвилі спеки в океані. За словами Тухена, цей регіон відомий тим, що коливається між холодною та теплою фазами кожні кілька років, проте швидкість переходу від рекордно високої до рекордно низької температури була "безпрецедентною".

За словами старшого наукового співробітника Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA) Майкла Макфадена, який курує кілька буїв у тропіках, що збирають дані про холодну пляму в режимі реального часу, ця аномалія може бути лише тимчасовою особливістю. До того ж вчений визнає, що вона, ймовірно, розвинулася через процеси, які дослідники все ще не зовсім розуміють.

Спостереження показують, що температура поверхні у східній екваторіальній Атлантиці була рекордною у лютому та березні, коли досягла рекордних 30 градусів за Цельсієм. Однак у червні температура почала різко знижуватися, досягнувши найнижчої позначки наприкінці липня — 25 градусів за Цельсієм.

Прогнози дослідників показують, що похолодання може бути своєрідним провісником розвитку Атлантичної Нінья — регіональної кліматичної моделі, що має тенденцію збільшувати кількість опадів у Західній Африці та зменшувати їх у північно-східній Бразилії, а також країнах, що прилягають до Гвінейської затоки.

Зазначимо, що Атлантична Нінья — явище не таке сильне, як його аналог у Тихому океані, Ла-Нінья, і не спостерігалося вченими з 2013 року. Дослідники були б змушені оголосити про його початок, якби температура нижче за середню трималася мінімум протягом трьох місяців. Однак, за словами Тухена, цього не сталося — останні кілька тижнів вчені фіксували поступове нагрівання океану.

Вчені досліджують досить велику смугу екваторіальної Атлантики, яка різко охолонула з початку червня. Фото: NOAA

І все ж, попри те, що Атлантичну Нінью не було оголошено, вчені все ще не знають, чим саме було викликано різке похолодання тропічних вод Атлантичного океану. З'ясування причини, як вважається, дозволить краще розуміти особливості роботи кліматичної системи Землі, а також прогнозувати зміни клімату у майбутньому.

Дослідники помітили, що нещодавнє похолодання океану збігається зі слабшими вітрами на південний схід від екватора, що мало б викликати протилежний ефект. Таким чином дослідники дійшли висновку, що зміна поведінки вітрів в океані, ймовірно, є реакцією на зміну температури океану, а не її причиною.

За словами Макфадена, ймовірним винуватцем похолодання океану могли стати аномально сильні вітри, що розвинулися на захід від холодної плями у травні 2024 року. Однак тут також є проблема — ці вітри не посилилися настільки, наскільки впала температура океану.

Вчені змоделювали кілька можливих кліматичних процесів, щоб спробувати пояснити появу холодного регіону. Результати свідчать, що це, певно, не пов'язано з антропогенною зміною клімату Землі. Хоча вчені не готові повністю виключити зміну клімату як ймовірну причину.

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