Почему апельсины продают в красных сетках: ученые назвали настоящую причину (фото)

Ученые показали на наглядном примере, как работает оптическая иллюзия, которая обманывает покупателей.

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Ученые говорят, что упаковка апельсинов в оранжевые сетки в супермаркетах является хитрым трюком, чтобы обмануть чувства покупателей, пишет IFL Science.

Дело в том, что красная или оранжевая пластиковая сетка помогает создать впечатление, что апельсиновая кожура имеет насыщенный оранжевый цвет. Таким образом фрукт всегда будет выглядеть в глазах покупателей более сочным и привлекательным.

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Даже если апельсин слегка зеленоват, сетка будет придавать ему более спелый вид, смягчая зеленый оттенок и усиливая оранжевый.

По такому же принципу лимоны кладут в желтые сетки, чтобы подчеркнуть их естественный оттенок. Если бы лимоны также фасовали в оранжевые сетки, тогда продукт выглядел бы менее привычным для покупателей, что повлияло бы на продажи.

Оптическая иллюзия с сеткой и апельсинами Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024 (CC BY 4.0)

В основе такого принципа лежит так называемая иллюзия конфетти, которая показывает, что восприятие человеком цветов очень сильно зависит от окружающего контекста. Для того, чтобы продемонстрировать такую оптическую иллюзию, обычно нейтрально окрашенный шар помещают в сетку из разноцветных линий. Когда линии одного цвета оказываются на переднем плане, цвет шара смешивается с цветом линий.

В новом исследовании психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета в Германии подробно описал, как оранжевая сетка в супермаркете использует иллюзию конфетти.

"Мы выяснили, что ассимиляция цвета сама по себе оказывает сильное влияние на внешний вид того или иного предмета, например, превращая зеленоватый оттенок в оранжевый. Излишне говорит, что продавцы фруктов поняли это давным-давно. В любом супермаркете можно увидеть, что лимоны, лук или даже картофель, упакованы в сетки, которые имеют цвет идеальных образцов", — говорит исследователь.

Также в исследовании говорится, что иллюзия конфетти была создана на принципе, что наш мозг запрограммирован на обработку периферического зрения и восприятия цвета.

По сути, человеческий мозг пытается упростить нам задачу восприятия цвета. Также наша зрительная система настроена на восприятие однородности и плавных переходов. В случае, когда красная или оранжевая сетка накладывается на апельсин, наш мозг объединяет смежные цвета, чтобы упростить наблюдаемую нами картину.

Напомним, ученые выяснили, какой орган ответственный за видимые нами оптические иллюзии. Виной нашей невозможности обрабатывать оптические иллюзии долгое время называли мозг.