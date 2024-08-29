Чому апельсини продають у червоних сітках: вчені назвали справжню причину (фото)

Вчені показали на наочному прикладі, як працює оптична ілюзія, яка дурить покупців.

Related video

Вчені кажуть, що упаковка апельсинів у помаранчеві сітки у супермаркетах є хитрим трюком, щоб обдурити почуття покупців, пише IFL Science.

Річ у тому, що червона або помаранчева пластикова сітка допомагає створити враження, що апельсинова шкірка має насичений помаранчевий колір. Таким чином фрукт завжди виглядатиме в очах покупців соковитішим і привабливішим.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал . Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захоплюючі новини зі світу науки!

Навіть якщо апельсин трохи зеленуватий, сітка надаватиме йому більш стиглий вигляд, пом'якшуючи зелений відтінок і посилюючи помаранчевий.

За таким же принципом лимони кладуть у жовті сітки, щоб підкреслити їхній природний відтінок. Якби лимони також фасували в помаранчеві сітки, тоді продукт виглядав би менш звичним для покупців, що вплинуло б на продаж.

Оптична ілюзія з сіткою та апельсинами Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024 (CC BY 4.0)

В основі такого принципу лежить так звана ілюзія конфетті, яка показує, що сприйняття людиною квітів дуже залежить від навколишнього контексту. Для того, щоб продемонструвати таку оптичну ілюзію, зазвичай нейтрально забарвлений шар поміщають у сітку з різнокольорових ліній. Коли лінії одного кольору опиняються на передньому плані, колір кулі поєднується з кольором ліній.

У новому дослідженні психолог Карл Р. Гегенфуртнер із Гіссенського університету в Німеччині докладно описав, як помаранчева сітка у супермаркеті використовує ілюзію конфетті.

"Ми з'ясували, що асиміляція кольору сама по собі дуже впливає на зовнішній вигляд того чи іншого предмета, наприклад, перетворюючи зеленуватий відтінок на помаранчевий. Зайве каже, що продавці фруктів зрозуміли це давним-давно. У будь-якому супермаркеті можна побачити, що лимони, цибуля або навіть картопля, упаковані у сітки, які мають колір ідеальних зразків", — каже дослідник.

Також у дослідженні говориться, що ілюзія конфетті була створена на принципі, що наш мозок запрограмований на обробку периферичного зору та сприйняття кольору.

По суті, мозок людини намагається спростити нам завдання сприйняття кольору. Також наша зорова система налаштована на сприйняття однорідності та плавних переходів. У випадку, коли червона або помаранчева сітка накладається на апельсин, наш мозок поєднує суміжні кольори, щоб спростити картину, яку ми спостерігаємо.

Нагадаємо, вчені з'ясували, який орган відповідальний за видимі нами оптичні ілюзії. Виною нашої неможливості обробляти оптичні ілюзії тривалий час називали мозок.