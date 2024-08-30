Зачем древние жители Азии удаляли здоровые зубы: ученые нашли очень странный ответ

Исследователи выяснили, зачем люди в прошлом удаляли резцы и клыки, даже если эти зубы были вполне здоровыми.

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Намеренное удаление здоровых зубов наблюдалось среди древних людей по всему миру. Чаще всего этот ритуал встречался среди первых австронезийских общин, куда входили люди, жившие на территории Тайваня, в Юго-Восточной Азии и Полинезии, пишет LiveScience.

Впервые такая процедура появилась около 4800 лет назад в период неолита и практиковалась до начала 20 века.

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Процедура предполагала вырывание здоровых зубов, среди которых чаще были резцы и клыки. Во время удаления зубов не использовалась никакая форма анестезии. После этого полости заполнялись пеплом для предотвращения кровотечения и воспаления.

Исследователи собрали данные с более чем 250 археологических памятников по всей Азии и обнаружили 47 захоронений, где у останков древних людей отсутствовали зубы. Также удалось выяснить, что жутковатая практика была одинаково распространена как среди мужчин, так и среди женщин. Более того, за такой стоматологической услугой обращались не только взрослые, но и дети.

По словам экспертов, причина, по которой люди прибегали к этой процедуре, была косметической, таким образом они самовыражались.

"Первой и наиболее часто упоминаемой мотивацией было украшение, возникшее из желания отличить себя от животных черт, а также повысить свою привлекательность, в частности, для противоположного пола", — говорится в исследовании.

Также исследователи полагают, что удаление зубов воспринималось также как некое испытание, в ходе которого люди демонстрировали свою храбрость. Вырывание зубов иногда, было и профилактической мерой.

"Люди верили, что удаление зуба может уменьшить боль от татуировки или облегчить трудности с произношением", — добавляют авторы исследования.

Другая причина была найдена в этнологических записях с Борнео и исторических описаний с юго-запада Китая. На основе полученных данных ученые предположили, что удаление зубов практиковалось в случаях тризма – тонического спазма жевательной мускулатуры.

Напомним, в Африке обнаружили модифицированные человеческие черепа 500-летней давности. Как показывают древние черепа, мужчины и женщины, жившие в Западной Центральной Африке 500 лет назад, резко изменили свою внешность.