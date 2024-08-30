Навіщо стародавні жителі Азії видаляли здорові зуби: вчені знайшли дуже дивну відповідь

Дослідники з'ясували, навіщо люди в минулому видаляли різці та ікла, навіть якщо ці зуби були цілком здоровими.

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Навмисне видалення здорових зубів спостерігалося серед стародавніх людей по всьому світу. Найчастіше цей ритуал зустрічався серед перших австронезійських громад, куди входили люди, що жили на території Тайваню, в Південно-Східній Азії та Полінезії, пише LiveScience.

Вперше така процедура з'явилася близько 4800 років тому в період неоліту і практикувалася до початку 20 століття.

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Процедура передбачала виривання здорових зубів, серед яких частіше були різці та ікла. Під час видалення зубів не використовувалася жодна форма анестезії. Після цього порожнини заповнювалися попелом для запобігання кровотечі та запалення.

Дослідники зібрали дані з понад 250 археологічних пам'яток по всій Азії та виявили 47 поховань, де в рештках стародавніх людей були відсутні зуби. Також вдалося з'ясувати, що моторошна практика була однаково поширена як серед чоловіків, так і серед жінок. Ба більше, за такою стоматологічною послугою зверталися не тільки дорослі, а й діти.

За словами експертів, причина, з якої люди вдавалися до цієї процедури, була косметичною, таким чином вони самовиражалися.

"Першою і найбільш часто згадуваною мотивацією була прикраса, яка виникла з бажання відрізнити себе від тваринних рис, а також підвищити свою привабливість, зокрема, для протилежної статі", — йдеться в дослідженні.

Також дослідники вважають, що видалення зубів сприймалося також як певне випробування, під час якого люди демонстрували свою хоробрість. Виривання зубів іноді, було і профілактичним заходом.

"Люди вірили, що видалення зуба може зменшити біль від татуювання або полегшити труднощі з вимовою", — додають автори дослідження.

Іншу причину було знайдено в етнологічних записах з Борнео та історичних описах з південного заходу Китаю. На основі отриманих даних учені припустили, що видалення зубів практикувалося у випадках тризму — тонічного спазму жувальної мускулатури.

Нагадаємо, в Африці виявили модифіковані людські черепи 500-річної давнини. Як показують стародавні черепи, чоловіки і жінки, які жили в Західній Центральній Африці 500 років тому, різко змінили свою зовнішність.