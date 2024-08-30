Еще одно нападение косаток на лодку породило новую теорию: киты-убийцы к чему-то готовятся

Исследователи теперь считают, что таким образом хищники попросту оттачивают свои навыки охоты — так, будто они тренируются.

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Стая косаток в очередной раз напала на туристическую лодку у берегов Испании: хищники повредили руль, в результате чего двое человек оказались на мели у мыса Финистерре. В этом эпизоде нет ничего удивительного, так косатки уже более четырех лет атакуют лодки — в общей сложности с 2020 года было зафиксировано более 600 нападений косаток на лодки, пишет IFLScience.

Ученые до сих пор не знают, почему именно это происходит, а потому вынуждены выдвигать все новые теории, которые могли бы объяснить нападения косаток на лодки. Теперь у исследователей из Института исследований бутылконосых дельфинов в Исании выдвинули совершенно новую теорию: косатки атакуют лодки в водах у берегов Марокко, Испании и Португалии потому что, они тренируются.

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Дело в том, что косатки — опасные хищники, способные сражаться с весьма крупной добычей, в том числе атлантическим голубым тунцом. По данным NOAA, тунцы могут достигать 4 метров в длину и весят около 907 кг, обладают гидродинамически сформированным телом и белой нижней частью. Исследователи задумались, что лодки на самом деле весьма напоминают тунца, по крайней мере, длиной и цветом брюха.

В результате ученые предположили, что нападая на туристические парусные лодки косатки на самом деле тренируются охотиться на голубого тунца. Известно, что ловля голубого тунца — нелегкое дело, поскольку это весьма мускулистая рыба может двигаться в воде со скоростью около 45 км/час, а разгоняется быстрее Porsche. Чтобы поймать такую добычу, необходима ловкость и тренировки, а люди на лодках, вероятно, идеально подошли под описание "приманки".

Ученые отмечают, что животные готовятся к той и или иной ситуации с помощью игры. Все эти прыжки, хватания и перекатывания — по сути, являются попытками наработать навыки охоты. В результате ученые пришли к выводу, что взаимодействие косаток с судами, возможно, вовсе не является ответом на травматический опыт одной косатки, а всего лишь — проявлением игривого поведения. То есть, такое поведение — не что иное, как устоявшаяся черта высокоинтеллектуальных млекопитающих.

По сути, такая игра дает им возможность развивать и совершенствовать когнитивные и физические навыки. Например, если бы косатки по какой-либо причине не научились бы охотиться, это отразилось бы на все всей их взрослой жизни — как минимум, они едва ли смогли бы полакомиться голубым тунцом. Так как охота на него включает в себя совместную работу в стае, изматывание тунца и даже ловлю его на промыслах и ярусах.

Авторы исследования отмечают, что во время взаимодействия с судами было замечено, что косатки выполняют различные действия, в том числе:

гребки;

движение телом;

укусы различной интенсивности.

Такое поведение может потенциально служить упражнением для косаток, где суда действуют как стимулы для игры, поощряя кооперативные методы, готовясь к преследованию и способствуя улучшению двигательных навыков, в конечном итоге имитируя методы охоты.

Впрочем, авторы согласны, что их теория лишь одна из множества, а потому потребуются дополнительные исследования, чтобы узнать точные причины нападений косаток на парусные лодки.

Ранее Фокус писал о том, что косатки терзают одних из самых крупных существ в океане: теперь мы знаем почему.