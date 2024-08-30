Ще один напад косаток на човен породив нову теорію: кити-вбивці до чогось готуються

Дослідники тепер вважають, що таким чином хижаки просто відточують свої навички полювання — так, ніби вони тренуються.

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Зграя косаток укотре напала на туристичний човен біля берегів Іспанії: хижаки пошкодили кермо, внаслідок чого двоє людей опинилися на мілині біля мису Фіністерре. У цьому епізоді немає нічого дивного, оскільки косатки вже понад чотири роки атакують човни — загалом із 2020 року було зафіксовано понад 600 нападів косаток на човни, пише IFLScience.

Науковці досі не знають, чому саме це відбувається, а тому змушені висувати дедалі нові теорії, які могли б пояснити напади косаток на човни. Тепер у дослідників з Інституту досліджень пляшконосих дельфінів в Іспанії висунули абсолютно нову теорію: косатки атакують човни у водах біля берегів Марокко, Іспанії та Португалії через те, що, вони тренуються.

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Річ у тім, що косатки — небезпечні хижаки, здатні боротися з вельми великою здобиччю, зокрема атлантичним блакитним тунцем. За даними NOAA, тунці можуть досягати 4 метрів у довжину і важать близько 907 кг, мають гідродинамічно сформоване тіло і білу нижню частину. Дослідники задумалися, що човни насправді вельми нагадують тунця принаймні довжиною і кольором черева.

У результаті вчені припустили, що нападаючи на туристичні вітрильні човни косатки насправді тренуються полювати на блакитного тунця. Відомо, що ловля блакитного тунця — нелегка справа, оскільки ця вельми м'язиста риба може рухатися у воді зі швидкістю близько 45 км/год, а розганяється швидше за Porsche. Щоб зловити таку здобич, необхідна спритність і тренування, а люди на човнах, ймовірно, ідеально підійшли під опис "приманки".

Учені зазначають, що тварини готуються до тієї чи іншої ситуації за допомогою гри. Усі ці стрибки, хапання і перекочування — по суті, є спробами напрацювати навички полювання. У результаті вчені дійшли висновку, що взаємодія косаток із суднами, можливо, зовсім не є відповіддю на травматичний досвід однієї косатки, а всього лише — проявом грайливої поведінки. Тобто, така поведінка — не що інше, як усталена риса високоінтелектуальних ссавців.

По суті, така гра дає їм можливість розвивати й вдосконалювати когнітивні та фізичні навички. Наприклад, якби косатки з якоїсь причини не навчилися б полювати, це позначилося б на всьому їхньому дорослому житті — щонайменше, вони навряд чи змогли б поласувати блакитним тунцем. Оскільки полювання на нього охоплює спільну роботу в зграї, вимотування тунця і навіть ловлю його на промислах і ярусах.

Автори дослідження зазначають, що під час взаємодії із суднами було помічено, що косатки виконують різні дії, зокрема:

гребки;

рух тілом;

укуси різної інтенсивності.

Така поведінка може потенційно слугувати вправою для косаток, де судна діють як стимули для гри, заохочуючи кооперативні методи, готуючись до переслідування і сприяючи поліпшенню рухових навичок, в кінцевому підсумку імітуючи методи полювання.

Утім, автори згодні, що їхня теорія лише одна з безлічі, а тому будуть потрібні додаткові дослідження, щоб дізнатися точні причини нападів косаток на вітрильні човни.

Раніше Фокус писав про те, що косатки мордують одних з найбільших істот в океані: тепер ми знаємо чому.