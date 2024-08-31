Рост имеет значение. Высокие люди чаще болеют раком и ученые объяснили почему

Исследователи рассказали, чем обусловлена связь между высоким ростом и более высоким риском развития рака.

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Всемирный фонд исследователей рака считает, что есть веские доказательства того, что у высоких людей выше вероятность развития некоторых типов рака, в том числе: поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников, простаты, почек, кожи и груди, пишет Science Alert.

Исследователи до сих пор не знают, с чем конкретно это связано, однако теперь у них появилось несколько идей на этот счет.

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Печальная статистика

По словам доцента кафедры эпидемиологии в Университете Квинсленда Сьюзан Джордан, британское исследование, в котором приняли участие около миллиона женщин показало, что для 15 из 17 исследованных видов рака работает закономерность: чем выше вы, тем выше и риск развития заболевания.

Ученые обнаружили, что увеличение роста на 10 сантиметров увеличивает риск развития рака примерно на 16%. Любопытно, что аналогичная взаимосвязь также была обнаружена и у мужчин.

Статистика свидетельствует о том, что примерно 45 из 10 000 женщин среднего роста (около 165 см) заболевают раком ежегодно, в то же время при росте 175 см — 52 из 10 000 женщин заболеют раком. По словам ученых, это всего лишь на 7 случае больше заболевания раком, что на самом деле достаточно немного. Однако другое исследование показало, что 22 из 23 случаев рака встречается у высоких людей.

В чем причина?

По словам Джордан, связь между ростом и риском развития рака наблюдается у людей независимо от национальности и уровня дохода. В то же время исследование, в котором изучались гены, предсказывающие рост, показывают, что существует биологическая причина связи между ростом и риском развития рака.

Ученые признают, что эта связь не совсем понятна, но некоторые теории у них все же есть.

Во-первых, это может быть связано с тем, что у более высокого человека будет больше клеток. Например, чем выше человек, тем длиннее его толстая кишка с большим количеством клеток, а следовательно больше и количество вероятностей "входа в лотерею рака толстой кишки", чем у более низкого человека.

Считается, что рак развивается из-за накопления поврежденных генов, которые возникают в клетке при ее делении для создания новых клеток. Чем больше делится клетка, тем больше вероятность того, что генетические повреждения возникнут и будут переданы новым клеткам. Чем больше повреждений накапливается, тем выше вероятность развития рака, а чем больше клеток в организме человека в целом, тем больше их делений, а значит и потенциальных шансов развития рака в одной из них.

В то же время неясно, связан ли рост с размером всех органов в теле человека. Одно исследование попыталось выяснить это. Ученые обнаружили, что масса органов объясняла связь высокого роста и рака в 8 из 15 случаев, однако оставалось еще 7 необъяснимых случаев.

Во-вторых, связь между ростом и риском развития рака может объясняться существованием общего фактора, которые делает людей выше ростом, а также увеличивает и риск развития болезни.

Одной из возможностей является гормон, называемый инсулиноподобным фактором роста 1 (IGF-1). Этот гормон помогает детям расти, а затем продолжает играть важную роль в управлении ростом и делением клеток у взрослых.

Так или иначе, но ученые признают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы ответить на этот вопрос.

Профилактика развития рака для высоких людей

По словам Джордан, важно помнить, что высокий рост увеличивает риск развития рака лишь на небольшую величину. Кроме того, есть много вещей, которые каждый человек, независимо от роста, может сделать, чтобы снизить риск развития заболевания, а именно:

придерживаться здоровой диеты;

регулярно заниматься спортом;

поддерживать здоровый вес;

осторожно находиться на солнце;

ограничить употребление алкоголя;

не курить.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, почему с возрастом риск развития рака повышается.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.