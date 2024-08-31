Зріст має значення. Високі люди частіше хворіють на рак і вчені пояснили чому

Дослідники розповіли, чим зумовлений зв'язок між високим зростом і вищим ризиком розвитку раку.

Related video

Всесвітній фонд дослідників раку вважає, що є вагомі докази того, що у високих людей вища ймовірність розвитку деяких типів раку, зокрема: підшлункової залози, товстої кишки, матки, яєчників, простати, нирок, шкіри та грудей, пише Science Alert.

Дослідники досі не знають, з чим конкретно це пов'язано, проте тепер у них з'явилося кілька ідей з цього приводу.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Сумна статистика

За словами доцентки кафедри епідеміології в Університеті Квінсленду Сюзан Джордан, британське дослідження, в якому взяли участь близько мільйона жінок, показало, що для 15 із 17 досліджених видів раку працює закономірність: що вищі ви, то вищим є і ризик розвитку захворювання.

Вчені виявили, що збільшення зросту на 10 сантиметрів збільшує ризик розвитку раку приблизно на 16%. Цікаво, що аналогічний взаємозв'язок також було виявлено й у чоловіків.

Статистика свідчить про те, що приблизно 45 із 10 000 жінок середнього зросту (близько 165 см) хворіють на рак щорічно, водночас за зросту 175 см — 52 із 10 000 жінок захворіють на рак. За словами вчених, це всього лише на 7 випадків більше захворювання на рак, що насправді досить небагато. Однак інше дослідження показало, що 22 з 23 випадків раку зустрічається у високих людей.

У чому причина?

За словами Джордан, зв'язок між зростом і ризиком розвитку раку спостерігається у людей незалежно від національності та рівня доходу. Водночас дослідження, в якому вивчали гени, що передбачають ріст, показують, що існує біологічна причина зв'язку між ростом і ризиком розвитку раку.

Вчені визнають, що цей зв'язок не зовсім зрозумілий, але деякі теорії у них все ж є.

По-перше, це може бути пов'язано з тим, що вища людина матиме більше клітин. Наприклад, що вища людина, то довша її товста кишка з більшою кількістю клітин, а отже більшою є й кількість ймовірностей "входу в лотерею раку товстої кишки", ніж у нижчої людини.

Вважається, що рак розвивається через накопичення пошкоджених генів, які виникають у клітині під час її поділу для створення нових клітин. Що більше ділиться клітина, то більша ймовірність того, що генетичні пошкодження виникнуть і будуть передані новим клітинам. Що більше ушкоджень накопичується, то вища ймовірність розвитку раку, а що більше клітин в організмі людини загалом, то більше їхніх поділів, а отже, і потенційних шансів розвитку раку в одній із них.

Водночас незрозуміло, чи пов'язаний зріст із розміром усіх органів у тілі людини. Одне дослідження спробувало з'ясувати це. Вчені виявили, що маса органів пояснювала зв'язок високого зросту і раку у 8 з 15 випадків, проте залишалося ще 7 незрозумілих випадків.

По-друге, зв'язок між зростом і ризиком розвитку раку може пояснюватися існуванням спільного фактору, який робить людей вищими на зріст, а також збільшує і ризик розвитку хвороби.

Однією з можливостей є гормон, званий інсуліноподібним фактором росту 1 (IGF-1). Цей гормон допомагає дітям рости, а потім продовжує відігравати важливу роль в управлінні ростом і діленням клітин у дорослих.

Так чи інакше, але вчені визнають, що необхідні додаткові дослідження, щоб відповісти на це питання.

Профілактика розвитку раку для високих людей

За словами Джордан, важливо пам'ятати, що високий зріст збільшує ризик розвитку раку лише на невелику величину. Крім того, є багато речей, які кожна людина, незалежно від зросту, може зробити, щоб знизити ризик розвитку захворювання, а саме:

дотримуватися здорової дієти;

регулярно займатися спортом;

підтримувати здорову вагу;

обережно перебувати на сонці;

обмежити вживання алкоголю;

не курити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, чому з віком ризик розвитку раку підвищується.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.