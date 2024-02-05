Екологія або смерть. Учені назвали чинники, що викликають у людей ракові пухлини

Тисячі екологів протягом багатьох років б'ють на сполох через забруднення довкілля, що провокує сплески важких захворювань. Але виявляється, це не єдиний фактор.

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У нещодавній доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) пролунали тривожні сигнали, що пророкують значний стрибок кількості випадків захворювання на рак у всьому світі до 2050 року. Цифри вражають: прогнозоване зростання становитиме 77 %, що означає близько 35 мільйонів нових випадків раку. Що винне в такому значному стрибку? Уся проблема — в людстві, пише France 24.

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Забруднення повітря, особливо дрібними частинками, які містяться у вихлопних газах і можуть проникати глибоко в легені, досягаючи крихітних повітряних мішечків — альвеол, де відбувається обмін киснем і вуглекислим газом. Тут вони викликають запалення і порушують роботу клітин, що призводить до раку. Це тонкий, але небезпечний процес, коли захисні механізми легень ненавмисно запускають ланцюгову реакцію, яка може закінчитися утворенням пухлини.

Однак забруднення повітря — не єдиний фактор, що впливає на цей процес. Автори дослідження виділяють кілька причин зростання захворюваності на рак, не пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища. Одна з них полягає в тому, що на планеті побільшало людей, а зі зростанням населення зростає і кількість випадків захворювання на рак. Крім того, люди живуть довше, а оскільки ризик захворіти на рак збільшується з віком, це теж сприяє зростанню захворюваності. Поліпшення діагностики також відіграє свою роль, оскільки завдяки розвитку технологій рак, який раніше міг залишитися непоміченим, тепер діагностується.

Розмова про забруднення довкілля і здоров'я також розширюється, зачіпаючи психічне благополуччя і вплив таких речовин, як тютюн і алкоголь, на рівень захворюваності на рак. Незважаючи на всі ці різноманітні чинники, у звіті чітко зазначено, що не можна виділити якусь одну причину; ризики посилюються, коли людина піддається впливу безлічі чинників.

Цікаво, що вплив забруднення не однаковий по всьому світу. У густонаселених містах таких країн, як Китай, Індія та інші, забруднення утворює щільні хмари смогу, які значно підвищують ризик розвитку раку легенів. Ця невідповідність вказує на ширшу проблему екологічної несправедливості, коли наслідки забруднення гостріше відчувають жителі країн, що розвиваються, та економічно неблагополучні верстви населення.

Однак є і позитивний момент. У таких країнах, як Франція, зусилля з поліпшення якості повітря, вжиті за останні 30 років, дали позитивний ефект, знизивши рівень шкідливих забруднювальних речовин і зменшивши тим самим кількість супутніх захворювань, включно з раком. Це вказує на потенційний шлях вперед, де вирішення екологічних проблем може призвести до відчутної користі для здоров'я.

Ця доповідь ВООЗ слугує одночасно попередженням і закликом до дії. Вона підкреслює взаємозв'язок між здоров'ям довкілля і здоров'ям людини, вказуючи на те, що зусилля з боротьби із забрудненням і захисту довкілля є не просто етичними імперативами, а життєво важливими для нашого колективного благополуччя. Посил зрозумілий: щоб забезпечити наше майбутнє, ми повинні прагнути не тільки до зеленішого, а й до здоровішого світу.

Раніше Фокус писав про те, що майже вся Європа дихає токсичним повітрям. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) показали, що майже 98% населення європейського континенту живуть у регіонах, де якість повітря більш ніж удвічі гірша за норму.

А також Фокус писав про те, що кліматична система Землі збожеволіла: планета занурилася в хаос Ван Гога, і це лякає вчених.