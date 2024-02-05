Экология или смерть. Ученые назвали факторы, вызывающие у людей раковые опухоли

Тысячи экологов на протяжении многих лет бьют тревогу из-за загрязнения окружающей среды, которое провоцирует всплески тяжелых заболеваний. Но оказывается, это не единственный фактор.

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В недавнем докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прозвучали тревожные сигналы, предсказывающие значительный скачок числа случаев заболевания раком во всем мире к 2050 году. Цифры поражают: прогнозируемый рост составит 77 %, что означает около 35 миллионов новых случаев рака. Что виновато в таком значительном скачке? Вся проблема — в человечестве, пишет France 24.

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Загрязнение воздуха, особенно мелкими частицами, которые содержатся в выхлопных газах и могут проникать глубоко в легкие, достигая крошечных воздушных мешочков — альвеол, где происходит обмен кислородом и углекислым газом. Здесь они вызывают воспаление и нарушают работу клеток, что приводит к раку. Это тонкий, но опасный процесс, когда защитные механизмы легких непреднамеренно запускают цепную реакцию, которая может закончиться образованием опухоли.

Однако загрязнение воздуха — не единственный фактор, влияющий на этот процесс. Авторы исследования выделяют несколько причин роста заболеваемости раком, не связанных с загрязнением окружающей среды. Одна из них заключается в том, что на планете стало больше людей, а с ростом населения растет и число случаев заболевания раком. Кроме того, люди живут дольше, а поскольку риск заболеть раком увеличивается с возрастом, это тоже способствует росту заболеваемости. Улучшение диагностики также играет свою роль, поскольку благодаря развитию технологий рак, который раньше мог остаться незамеченным, теперь диагностируется.

Разговор о загрязнении окружающей среды и здоровье также расширяется, затрагивая психическое благополучие и влияние таких веществ, как табак и алкоголь, на уровень заболеваемости раком. Несмотря на все эти разнообразные факторы, в отчете ясно говорится, что нельзя выделить какую-то одну причину; риски усугубляются, когда человек подвергается воздействию множества факторов.

Интересно, что влияние загрязнения не одинаково по всему миру. В густонаселенных городах таких стран, как Китай, Индия и другие, загрязнение образует плотные облака смога, которые значительно повышают риск развития рака легких. Это несоответствие указывает на более широкую проблему экологической несправедливости, когда последствия загрязнения более остро ощущаются жителями развивающихся стран и экономически неблагополучными слоями населения.

Однако есть и положительный момент. В таких странах, как Франция, усилия по улучшению качества воздуха, предпринятые за последние 30 лет, дали положительный эффект, снизив уровень вредных загрязняющих веществ и уменьшив тем самым количество сопутствующих заболеваний, включая рак. Это указывает на потенциальный путь вперед, где решение экологических проблем может привести к ощутимой пользе для здоровья.

Этот доклад ВОЗ служит одновременно предупреждением и призывом к действию. Он подчеркивает взаимосвязь между здоровьем окружающей среды и здоровьем человека, указывая на то, что усилия по борьбе с загрязнением и защите окружающей среды являются не просто этическими императивами, а жизненно важными для нашего коллективного благополучия. Посыл ясен: чтобы обеспечить наше будущее, мы должны стремиться не только к более зеленому, но и к более здоровому миру.

Ранее Фокус писал о том, что почти вся Европа дышит токсичным воздухом. Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что почти 98% населения европейского континента живут в регионах, где качество воздуха более чем в два раза хуже нормы.

А так же Фокус писал о том, что климатическая система Земли сошла с ума: планета погрузилась в хаос Ван Гога, и это пугает ученых.