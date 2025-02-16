Девушка, съевшая 100 бургеров за один присест, рассказала о своем самочувствии (видео)

Юки Киношита, которая могла съесть за один раз 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров или 5 кг стейков, призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось. Теперь, даже придерживаясь обычного рациона, она ощущает сильную усталость.

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Всемирно известная японская блогер Юки Киношита, которая принимала участие в соревнованиях по поеданию различных блюд, объявила о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем и возраста. Об этом пишет SCMP.

Об этом она сообщила своим 5,2 миллионам подписчиков в соцсетях 1 февраля, спустя несколько месяцев после возвращения в онлайн-пространство после семимесячного перерыва, вызванного борьбой с биполярным расстройством.

"4 февраля мне исполнится 40 лет, и мне очень трудно продолжать работать в качестве профессионального едока", — написала Киношита.

Японка призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось, и даже при обычном питании она чувствует сильную усталость.

Девушка могла съесть 100 бургеров за один присест Фото: SCMP

Киношита прославилась в 2009 году после участия в популярном реалити-шоу The Battle of Big Eaters. Ее способность поглощать огромное количество пищи при миниатюрном телосложении (158 см роста и 47 кг веса) вызывала восхищение публики.

В 2014 году она запустила собственный видеоканал, на котором демонстрировала невероятные "пищевые вызовы". Среди ее рекордов — 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров, 5 кг стейков или рамена за один присест.

Однако в начале 2023 года она перестала публиковать контент, а в августе объяснила свое исчезновение проблемами с психическим здоровьем.

Киношита прославилась в 2009 году после участия в популярном реалити-шоу The Battle of Big Eaters Фото: SCMP

Теперь Киношита решила полностью оставить соревновательное поедание и сосредоточиться на своем благополучии.

"Я не настроена на любовь и никогда не думала о замужестве. С моими тремя кошками я вполне счастлива и довольна", — призналась она в недавнем видео.

Фанаты поддержали решение блогера, выразив благодарность за годы развлечений.

"Ваше здоровье — самое важное. Спасибо за ваши видео, которые стали для меня целительными", — написал один из поклонников.

Киношита надеется, что новый этап ее жизни будет спокойным и гармоничным.

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