Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Девушка, съевшая 100 бургеров за один присест, рассказала о своем самочувствии (видео)

Женщина съела 100 бургеров за один присест, женщина много есть, необычно много ест, соревнование по поеданию, фуд блогер, еда,
Фото: SCMP | Японская блогер Юки Киношита

Юки Киношита, которая могла съесть за один раз 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров или 5 кг стейков, призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось. Теперь, даже придерживаясь обычного рациона, она ощущает сильную усталость.

Related video

Всемирно известная японская блогер Юки Киношита, которая принимала участие в соревнованиях по поеданию различных блюд, объявила о завершении своей карьеры из-за проблем со здоровьем и возраста. Об этом пишет SCMP.

Об этом она сообщила своим 5,2 миллионам подписчиков в соцсетях 1 февраля, спустя несколько месяцев после возвращения в онлайн-пространство после семимесячного перерыва, вызванного борьбой с биполярным расстройством.

"4 февраля мне исполнится 40 лет, и мне очень трудно продолжать работать в качестве профессионального едока", — написала Киношита.

Японка призналась, что с годами ее здоровье ухудшилось, и даже при обычном питании она чувствует сильную усталость.

Женщина съела 100 бургеров за один присест, женщина много есть, необычно много ест, соревнование по поеданию, фуд блогер, еда, Fullscreen
Девушка могла съесть 100 бургеров за один присест
Фото: SCMP

Киношита прославилась в 2009 году после участия в популярном реалити-шоу The Battle of Big Eaters. Ее способность поглощать огромное количество пищи при миниатюрном телосложении (158 см роста и 47 кг веса) вызывала восхищение публики.

В 2014 году она запустила собственный видеоканал, на котором демонстрировала невероятные "пищевые вызовы". Среди ее рекордов — 600 кусочков жареного цыпленка, 100 бургеров, 5 кг стейков или рамена за один присест.

Однако в начале 2023 года она перестала публиковать контент, а в августе объяснила свое исчезновение проблемами с психическим здоровьем.

Женщина съела 100 бургеров за один присест, женщина много есть, необычно много ест, соревнование по поеданию, фуд блогер, еда, Fullscreen
Киношита прославилась в 2009 году после участия в популярном реалити-шоу The Battle of Big Eaters
Фото: SCMP

Теперь Киношита решила полностью оставить соревновательное поедание и сосредоточиться на своем благополучии.

"Я не настроена на любовь и никогда не думала о замужестве. С моими тремя кошками я вполне счастлива и довольна", — призналась она в недавнем видео.

Фанаты поддержали решение блогера, выразив благодарность за годы развлечений.

"Ваше здоровье — самое важное. Спасибо за ваши видео, которые стали для меня целительными", — написал один из поклонников.

Киношита надеется, что новый этап ее жизни будет спокойным и гармоничным.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что официантка не была готова к тому, что сделал посетитель бара. Девушка направилась к столику, чтобы поприветствовать гостей, но один из них, мужчина примерно 50 лет, внезапно протянул руку к ее лицу. То, что произошло дальше, ошеломило как молодую сотрудницу, так и пользователей соцсетей.