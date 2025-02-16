Дівчина, яка з'їла 100 бургерів за один присід, розповіла про своє самопочуття (відео)

Юкі Кіношіта, яка могла з'їсти за один раз 600 шматочків смаженого курчати, 100 бургерів або 5 кг стейків, зізналася, що з роками її здоров'я погіршилося. Тепер, навіть дотримуючись звичайного раціону, вона відчуває сильну втому.

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Всесвітньо відома японська блогерка Юкі Кіношіта, яка брала участь у змаганнях з поїдання різних страв, оголосила про завершення своєї кар'єри через проблеми зі здоров'ям та вік. Про це пише SCMP.

Про це вона повідомила своїм 5,2 мільйона підписників у соцмережах 1 лютого, за кілька місяців після повернення в онлайн-простір після семимісячної перерви, спричиненої боротьбою з біполярним розладом.

"4 лютого мені виповниться 40 років, і мені дуже важко продовжувати працювати як професійному їдцю", — написала Кіношита.

Японка зізналася, що з роками її здоров'я погіршилося, і навіть при звичайному харчуванні вона відчуває сильну втому.

Дівчина могла з'їсти 100 бургерів за один присід Фото: SCMP

Кіношита прославилася 2009 року після участі в популярному реаліті-шоу The Battle of Big Eaters. Її здатність поглинати величезну кількість їжі при мініатюрній статурі (158 см зросту і 47 кг ваги) викликала захоплення публіки.

У 2014 році вона запустила власний відеоканал, на якому демонструвала неймовірні "харчові виклики". Серед її рекордів — 600 шматочків смаженого курчати, 100 бургерів, 5 кг стейків або рамена за один присід.

Однак на початку 2023 року вона перестала публікувати контент, а в серпні пояснила своє зникнення проблемами з психічним здоров'ям.

Кіношита прославилася 2009 року після участі в популярному реаліті-шоу The Battle of Big Eaters Фото: SCMP

Тепер Кіношита вирішила повністю полишити змагальне поїдання і зосередитися на своєму благополуччі.

"Я не налаштована на кохання і ніколи не думала про заміжжя. З моїми трьома кішками я цілком щаслива і задоволена", — зізналася вона в недавньому відео.

Фанати підтримали рішення блогера, висловивши подяку за роки розваг.

"Ваше здоров'я — найважливіше. Дякую за ваші відео, які стали для мене цілющими", — написав один із прихильників.

Кіношита сподівається, що новий етап її життя буде спокійним і гармонійним.

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