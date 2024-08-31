Линейка не поможет. Как на самом деле ученые измеряют высоту самых высоких гор в мире

Исследователи совершенно точно не используют невероятно длинные линейки, чтобы измерять горы на Земле.

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Не секрет, что Эверест является самой высокой наземной горой на Земле — но как на самом деле ученые выяснили это? Они совершенно точно не использовали невероятно длинные измерительные ленты и линейки, что же тогда? На самом деле ученые используют тригонометрию, о которой в школе многие из нас думали, что они навряд ли пригодится в реальной жизни, пишет IFLScience.

Самым традиционным способом измерения высоты гор на Земле определенно требует некоторых тригонометрических навыков. Метод, который используют ученые, называется триангуляцией и требует знания расстояния между двумя точками на земле, а также угла между обеими этими точками и вершиной горы.

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В то же время высота земных гор измеряется от уровня моря, который теоретически не является одинаковым по всей планете. Поэтому ученым необходимо знать высоту над уровнем моря точки, от которой они измеряют, а также учитывать кривизну Земли.

Когда дело доходит до измерения углов, расчеты должны быть довольно точными. Для этого ученые используют теодолит — оптический прибор, похожий на телескоп, который способен измерить как горизонтальные, так и вертикальные углы.

Имея два угла и длину одной стороны "треугольника", ученые используют все эти данные в нескольких тригонометрических формулах, как правило, речь идет о правиле синусов и формуле Герона, в результате чего им удается рассчитать высоту горы.

Впрочем, ученые признают, что этот исторически широко используемый метод, вовсе не является самым точным. Например, когда офицер британской армии сэр Эндрю Скотт Во и его команда измеряли Эверест в рамках Великого тригонометрического исследования, вмешалась атмосфера Земли.

Свет может преломляться в атмосфере, этот процесс известен как атмосферная рефракция и происходит из-за изменений плотности воздуха. На больших расстояниях преломления могут стать более выраженными, поскольку объекты могут казаться выше или ниже, чем они есть на самом деле. В результате измерения могут оказаться неточными.

По словам ученых, с развитием технологий мы получили значительно более простой способ измерения высоты гор — с помощью GPS. Исследователи отмечают, что технология особенно полезна в разрезе гор, так как их высота действительно порой может меняться из-за геологических процессов — например, землетрясений.

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