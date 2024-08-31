Лінійка не допоможе. Як насправді вчені вимірюють висоту найвищих гір у світі

Дослідники абсолютно точно не використовують неймовірно довгі лінійки, щоб вимірювати гори на Землі.

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Не секрет, що Еверест є найвищою наземною горою на Землі — але як насправді вчені з'ясували це? Вони абсолютно точно не використовували неймовірно довгі вимірювальні стрічки та лінійки, що ж тоді? Насправді вчені використовують тригонометрію, про яку в школі багато хто з нас думав, що вона навряд чи стане у пригоді в реальному житті, пише IFLScience.

Найтрадиційніший спосіб вимірювання висоти гір на Землі безумовно вимагає деяких тригонометричних навичок. Метод, який використовують вчені, називається тріангуляцією і вимагає знання відстані між двома точками на землі, а також кута між обома цими точками і вершиною гори.

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Водночас висота земних гір вимірюється від рівня моря, який теоретично не є однаковим по всій планеті. Тому вченим необхідно знати висоту над рівнем моря точки, від якої вони вимірюють, а також враховувати кривину Землі.

Коли справа доходить до вимірювання кутів, розрахунки мають бути доволі точними. Для цього вчені використовують теодоліт — оптичний прилад, схожий на телескоп, який здатен виміряти як горизонтальні, так і вертикальні кути.

Маючи два кути й довжину однієї сторони "трикутника", вчені використовують всі ці дані в кількох тригонометричних формулах, як правило, йдеться про правило синусів і формулу Герона, внаслідок чого їм вдається розрахувати висоту гори.

Утім, учені визнають, що цей історично широко використовуваний метод, зовсім не є найточнішим. Наприклад, коли офіцер британської армії сер Ендрю Скотт Во і його команда вимірювали Еверест у рамках Великого тригонометричного дослідження, втрутилася атмосфера Землі.

Світло може заломлюватися в атмосфері, цей процес відомий як атмосферна рефракція і відбувається через зміни щільності повітря. На великих відстанях заломлення можуть стати більш вираженими, оскільки об'єкти можуть здаватися вищими або нижчими, ніж вони є насправді. У результаті вимірювання можуть виявитися неточними.

За словами вчених, з розвитком технологій ми отримали значно простіший спосіб вимірювання висоти гір — за допомогою GPS. Дослідники зазначають, що технологія особливо корисна в розрізі гір, оскільки їхня висота дійсно часом може змінюватися через геологічні процеси — наприклад, землетруси.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.