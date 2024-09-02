Некоторые книги могут быть токсичными для человека: от каких изданий стоит держаться подальше

Исследователи считают, что некоторые старинные книги все еще могут быть чрезвычайно опасными для человека — они способны отравить.

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Старинные книги могут быть чрезвычайно красивыми и завораживающими, но они также способны навредить человеку. Исследователи полагают, что токсичные красители, используемые ранее для придания книгам в тканевых переплетах ярких оттенков, все еще могут быть токсичными для людей, пишет Science Alert.

Исследователи из Университета Липскомба в США провели анализ книг викторианской эпохи и обнаружили наличие токсичных материалов, таких как свинец и хром. Свои результаты они представили на осеннем заседании Американского химического общества.

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Хорошая новость заключается в том, что если люди не станут облизывать книги, случайный контакт с тяжелыми металлами вряд ли приведет к достаточно высоким концентрациям, чтобы нанести серьезный урон человеку. И все же, люди, которые часто работают со старинными книгами, например, библиотекари и книготорговцы, все же подвергаются высокому риску.

По словам соавтора исследования, химика Эбигейл Херманн, старые книги с токсичными красителями, вероятно, могут находиться в университетах, публичных библиотеках, а также частных коллекциях. Именно поэтому ученые работают над тем, чтобы найти способ определить, какому воздействию они подвергаются, какой вред могут нанести организму человека и как их безопасно хранить, чтобы никто не пострадал.

В 19 веке в отрасли красителей произошли существенные изменения. Яркие оттенки больше не могли производиться с помощью исключительно натуральных ингредиентов, а потому в ход пошли мышьяк, анилин и другие тяжелые металлы. Например, мышьяк давал эффектные и почти неоновые зеленые и пурпурные цвета, а анилин — помогал создать глубокие черные и пурпурные оттенки. В целом тяжелые металлы позволяли сделать красители более стабильными и позволяли сохранить яркость оттенков.

В результате произошло немало смертей, особенно среди рабочих фабрик-производителей. К счастью, с тех пор многое изменилось и у людей нет необходимости красить свою одежду и книги веществами, которые медленно отравляют и убивают нас. Тем не менее старинные предметы все еще хранятся в библиотеках и частных коллекциях, а потому представляют угрозу.

В 2019 году специалисты по охране произведений искусства Мелисса Тедоне и Рози Грейберн наткнулись на книгу, тканевая обложка которой была окрашена пигментом, содержащим мышьяк. С тех пор проект "Ядовитые книги" выявил множество книг по всему миру, окрашенных тем же токсичным пигментом.

Воодушевленные этим проектом, библиотекари Университета Липскомба Ян Коху и Микаэла Ратледж обратились к химику Джозефу Вайнштейну-Уэббу из Университета Липскомба. Они хотели выяснить, являются ли опасными яркие старинные книги в их собственной библиотеке.

В ходе исследования ученые провели ряд тестов, в том числе:

рентгеновская флуоресценция — для выявления мышьяка и других тяжелых металлов;

оптическая эмиссионная спектроскопия с индуктивно связанной плазмой — определение концентрации тяжелых металлов;

рентгеновская дифракция — идентификация молекул пигмента, содержащего металлы.

Результаты показывают наличие свинца и хрома в высоких, а порой и небезопасных для человека концентрациях. В некоторых случаях это было в форме хромата свинца (II), желтого пигмента, наиболее известного по яркой окраске "Подсолнухов" Винсента Ван Гога.

Известно, что хромат свинца содержит равное количество свинца и хрома, но не в этот раз — в книгах содержалось гораздо больше свинца, чем хрома. Ученые полагают, что использовались и другие красители, содержащие другие концентрации металлов. Также было обнаружено, что некоторые образцы содержат в два раза больше свинца и в шесть раз больше хрома, чем пределы допустимого воздействия.

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