Деякі книги можуть бути токсичними для людини: від яких видань варто триматися якомога далі

Дослідники вважають, що деякі старовинні книги все ще можуть бути надзвичайно небезпечними для людини — вони здатні отруїти.

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Старовинні книги можуть бути надзвичайно красивими й зачаровувати, але вони також здатні нашкодити людині. Дослідники вважають, що токсичні барвники, які використовували раніше для надання книгам у тканинних палітурках яскравих відтінків, все ще можуть бути токсичними для людей, пише Science Alert.

Дослідники з Університету Ліпскомба в США провели аналіз книжок вікторіанської епохи та виявили наявність токсичних матеріалів, таких як свинець і хром. Свої результати вони представили на осінньому засіданні Американського хімічного товариства.

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Хороша новина полягає в тому, що якщо люди не стануть облизувати книжки, випадковий контакт із важкими металами навряд чи призведе до досить високих концентрацій, щоб завдати серйозної шкоди людині. І все ж, люди, які часто працюють зі старовинними книгами, наприклад, бібліотекарі та книготорговці, все ж наражаються на високий ризик.

За словами співавторки дослідження, хімікині Ебігейл Херманн, старі книжки з токсичними барвниками, імовірно, можуть перебувати в університетах, публічних бібліотеках, а також приватних колекціях. Саме тому вчені працюють над тим, щоб знайти спосіб визначити, якого впливу вони зазнають, якої шкоди можуть завдати організму людини і як їх безпечно зберігати, щоб ніхто не постраждав.

У 19 столітті в галузі барвників відбулися істотні зміни. Яскраві відтінки більше не могли вироблятися за допомогою виключно натуральних інгредієнтів, а тому в хід пішли миш'як, анілін та інші важкі метали. Наприклад, миш'як давав ефектні й майже неонові зелені та пурпурові кольори, а анілін — допомагав створити глибокі чорні та пурпурні відтінки. Загалом важкі метали давали змогу зробити барвники більш стабільними та дозволяли зберегти яскравість відтінків.

У результаті сталося чимало смертей, особливо серед робітників фабрик-виробників. На щастя, відтоді багато чого змінилося, і в людей немає потреби фарбувати свій одяг і книги речовинами, які повільно отруюють і вбивають нас. Проте старовинні предмети все ще зберігаються в бібліотеках і приватних колекціях, а тому становлять загрозу.

У 2019 році фахівчині з охорони творів мистецтва Мелісса Тедоне і Розі Грейберн натрапили на книгу, тканинна обкладинка якої була пофарбована пігментом, що містить миш'як. Відтоді проєкт "Отруйні книжки" виявив безліч книжок по всьому світу, пофарбованих тим самим токсичним пігментом.

Натхнені цим проєктом, бібліотекарі Університету Ліпскомба Ян Коху та Мікаела Ратледж звернулися до хіміка Джозефа Вайнштейна-Вебба з Університету Ліпскомба. Вони хотіли з'ясувати, чи є небезпечними яскраві старовинні книги в їхній власній бібліотеці.

Під час дослідження вчені провели низку тестів, зокрема:

рентгенівська флуоресценція — для виявлення миш'яку та інших важких металів;

оптична емісійна спектроскопія з індуктивно зв'язаною плазмою — визначення концентрації важких металів;

рентгенівська дифракція — ідентифікація молекул пігменту, що містить метали.

Результати показують наявність свинцю і хрому у високих, а часом і небезпечних для людини концентраціях. У деяких випадках це було у формі хромату свинцю (II), жовтого пігменту, найбільш відомого за яскравим забарвленням "Соняшників" Вінсента Ван Гога.

Відомо, що хромат свинцю містить рівну кількість свинцю і хрому, але не цього разу — у книгах містилося набагато більше свинцю, ніж хрому. Вчені вважають, що використовувалися й інші барвники, що містять інші концентрації металів. Також було виявлено, що деякі зразки містять удвічі більше свинцю і в шість разів більше хрому, ніж межі допустимого впливу.

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