Необъяснимая аномалия на Луне: по спутнику разбросаны камни с необычным "умением"

Исследователи полагают, что наконец-то разгадали тайну лунных вихрей и камней, которые их создают.

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Лунные вихри представляют собой образования на поверхности Луны, которые имеют достаточно яркий цвет, чтобы их можно было увидеть в любительский телескоп, пишет SciTechDaily.

Изображения NASA показывают, что так называемые "усики" некоторых лунных вихрей могут простираться на сотни километров.

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Простого объяснения такому явлению у исследователей до сих пор нет. Но недавнее моделирование и данные космических аппаратов попытались пролить свет на эту загадку.

Новые данные показали, что камни в этих спиралях намагничены, и могут отклонять или перенаправлять частицы солнечного ветра, которые постоянно бомбардируют Луну. Таким образом, удар на себя принимают соседние камни. Со временем они темнеют, подвергаясь химическим реакциям от столкновения с солнечным ветром. Намагниченные камни при этом остаются невредимыми и светлыми.

Но как могут намагничиваться камни в лунных вихрях? На сегодняшний день Луна не обладает магнитным полем.

Лунный вихрь на поверхности спутника Земли Фото: NASA LRO WAC science team

"Удары из космоса могут вызывать такие магнитные аномалии. Но есть такие вихри на Луне, где мы понятия не имеем, как удар метеорита мог создать такую форму и такой размер", — говорит эксперт из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкл Дж. Кравчински.

Он также добавляет, что метеориты регулярно доставляют на Луну богатый железом материал. Кравчински считает, что нечто на поверхности Луны намагничивает этот материал.

"Другая теория заключается в том, что под поверхностью есть лава, которая медленно остывает и создает магнитную аномалию", — говорит автор исследования.

Еще одна загадка заключается в том, что земные породы легко намагничиваются, так как в них часто есть кусочки магнетита. Но на Луне просто нет такого магнитного минерала. В это же время, ильменит, которого в достатке на спутнике Земли, при определенных условиях может образовывать частицы металлического железа и намагничиваться.

"Меньшие зерна ильменита, с которыми мы работали, создавали более сильные магнитные поля, потому как отношение площади поверхности к объему больше для маленьких зерен, чем для более крупных", — объясняют ученые.

Описание процесса формирования лунных вихрей считается ключевым для понимания того, как процессы участвовали в создании лунной поверхности. Также это прольет свет на история магнитного поля Луны.

Напомним, на обратной стороне Луны обнаружена загадочная аномалия. Корейский космический аппарат Danuri обнаружил то, что пропустили аппараты других стран мира.