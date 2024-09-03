Незрозуміла аномалія на Місяці: супутником розкидано каміння з незвичним "умінням"

Дослідники вважають, що нарешті розгадали таємницю місячних вихорів і каменів, які їх створюють.

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Місячні вихори являють собою утворення на поверхні Місяця, які мають досить яскравий колір, щоб їх можна було побачити в аматорський телескоп, пише SciTechDaily.

Зображення NASA показують, що так звані "вусики" деяких місячних вихорів можуть простягатися на сотні кілометрів.

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Простого пояснення такому явищу у дослідників досі немає. Але недавнє моделювання і дані космічних апаратів спробували пролити світло на цю загадку.

Нові дані показали, що камені в цих спіралях намагнічені, і можуть відхиляти або перенаправляти частинки сонячного вітру, які постійно бомбардують Місяць. Таким чином, удар на себе приймають сусідні камені. Згодом вони темніють, піддаючись хімічним реакціям від зіткнення з сонячним вітром. Намагнічені камені при цьому залишаються неушкодженими і світлими.

Але як можуть намагнічуватися камені в місячних вихорах? На сьогодні Місяць не має магнітного поля.

Місячний вихор на поверхні супутника Землі Фото: NASA LRO WAC science team

"Удари з космосу можуть викликати такі магнітні аномалії. Але є такі вихори на Місяці, де ми й гадки не маємо, як удар метеорита міг створити таку форму і такий розмір", — каже експерт з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі Майкл Дж. Кравчинські.

Він також додає, що метеорити регулярно доставляють на Місяць багатий на залізо матеріал. Кравчинські вважає, що щось на поверхні Місяця намагнічує цей матеріал.

"Інша теорія полягає в тому, що під поверхнею є лава, яка повільно остигає і створює магнітну аномалію", — каже автор дослідження.

Ще одна загадка полягає в тому, що земні породи легко намагнічуються, оскільки в них часто є шматочки магнетиту. Але на Місяці просто немає такого магнітного мінералу. Водночас ільменіт, якого вдосталь на супутнику Землі, за певних умов може утворювати частинки металевого заліза і намагнічуватися.

"Менші зерна ільменіту, з якими ми працювали, створювали сильніші магнітні поля, тому що відношення площі поверхні до об'єму більше для маленьких зерен, ніж для більших", — пояснюють учені.

Опис процесу формування місячних вихорів вважається ключовим для розуміння того, як процеси брали участь у створенні місячної поверхні. Також це проллє світло на історію магнітного поля Місяця.

Нагадаємо, на зворотному боці Місяця виявлено загадкову аномалію. Корейський космічний апарат Danuri виявив те, що пропустили апарати інших країн світу.