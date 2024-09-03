Разберутся без людей. Ученые рассказали, стоит ли владельцам кошек стричь питомцев

В отличие от собак, кошки не испытывают проблем с тем, чтобы поддерживать себя в ухоженном и опрятном состоянии самостоятельно.

Related video

Люди и кошки сосуществуют бок о бок уже тысячи лет, но эти животные все еще остаются недостаточно изученными. Например, владельцы собак в большинстве своем привыкли водить питомцев к грумеру для регулярной стрижки, но это не типичная обязанность для владельцев кошек. Большинство из них на самом деле не испытывают проблем с тем, чтобы поддерживать себя в ухоженном и опрятном виде, пишет Inverse.

Но все же кошачья шерсть довольно густая, а потому владельцы кошек порой задумываются над тем, чтобы постричь своего питомца. Верно ли это? По словам ветеринара и доцента кафедры первичной клинической помощи в Школе ветеринарной медицины Пенсильванского университета Кейтлин Кребс, шерсть на самом деле помогает животным регулировать температуру тела. Частично эта терморегуляция обусловлена тем, что шерсть растет по-разному в зависимости от сезона.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Например, зимой она будет намного гуще, чем летом. По словам Кребс, зимой у кошек вырастает подшерсток — это похоже на то, как если бы мы носили пуховик. Именно подшерсток помогает удерживать тепло ближе к телу и согревает.

Летом шерсть будет расти более легко — это не значит, что она будет более редкой, но она точно будет другого качества. Исследование новозеландских ученых 1997 года, в котором приняли участие 39 кошек, отслеживало рост шерсти у короткошерстых кошек. Результаты показали, что в зимние месяцы у кошек было больше шерсти, причем, как по весу, так и по поверхности кожи, в отличие от летних месяцев. В то же время зимой количество шерсти коше по весу и площади увеличивалось почти в четыре раза.

Исследование австралийских ученых 1976 года также подтверждает эти выводы: рост шерсти кошек в зимние месяцы более интенсивный. Это небольшое исследование отслеживало рост шерсти у четырех кошек в течение 20 месяцев.

Однако сохранение тепла — не единственная функция шерсти. Она также помогает защитить кожу животного. Например, если у вас есть уличная кошка, то шерсть защитит кожу от солнца и укусов насекомых.

Стоит ли стричь длинношерстых кошек?

По словам Кребс, это совсем другая история. Шерсть у этих пород кошек может спутываться, а это является веской причиной для того, чтобы немного постричь ее. Впрочем, эксперт отмечает, что это никак не связано с терморегуляцией, а потому нет никакой необходимости брить длинношерстую кошку, чтобы облегчить ей жизнь в особенно жаркие месяцы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как можно заставить кошек есть все что угодно.