Розберуться без людей. Учені розповіли, чи варто власникам кішок стригти улюбленців

На відміну від собак, кішки не відчувають проблем із тим, щоб підтримувати себе в доглянутому й охайному стані самостійно.

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Люди й кішки співіснують пліч-о-пліч уже тисячі років, але ці тварини все ще залишаються недостатньо вивченими. Наприклад, власники собак здебільшого звикли водити улюбленців до грумера для регулярної стрижки, але це не типовий обов'язок для власників котів. Більшість із них насправді не відчувають проблем із тим, щоб підтримувати себе в доглянутому й охайному вигляді, пише Inverse.

Але все ж котяча шерсть досить густа, а тому власники кішок часом замислюються над тим, щоб постригти свого улюбленця. Чи правильно це? За словами ветеринара і доцента кафедри первинної клінічної допомоги в Школі ветеринарної медицини Пенсільванського університету Кейтлін Кребс, шерсть насправді допомагає тваринам регулювати температуру тіла. Частково ця терморегуляція зумовлена тим, що шерсть росте по-різному залежно від сезону.

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Наприклад, взимку вона буде набагато густішою, ніж влітку. За словами Кребс, узимку в кішок виростає підшерсток — це схоже на те, як якби ми носили пуховик. Саме підшерсток допомагає утримувати тепло ближче до тіла і зігріває.

Влітку шерсть ростиме легше — це не означає, що вона буде рідшою, але вона точно буде іншої якості. Дослідження новозеландських учених 1997 року, в якому взяли участь 39 кішок, відстежувало зростання шерсті у короткошерстих кішок. Результати показали, що в зимові місяці у кішок було більше шерсті, причому, як за вагою, так і по поверхні шкіри, на відміну від літніх місяців.

Дослідження австралійських учених 1976 року також підтверджує ці висновки: ріст шерсті котів у зимові місяці інтенсивніший. Це невелике дослідження відстежувало ріст шерсті у чотирьох кішок протягом 20 місяців.

Однак збереження тепла — не єдина функція шерсті. Вона також допомагає захистити шкіру тварини. Наприклад, якщо у вас є вулична кішка, то шерсть захистить шкіру від сонця та укусів комах.

Чи варто стригти довгошерстих кішок?

За словами Кребс, це зовсім інша історія. Шерсть у цих порід кішок може сплутуватися, а це є вагомою причиною для того, щоб трохи постригти її. Утім, експерт зазначає, що це ніяк не пов'язано з терморегуляцією, а тому немає жодної необхідності голити довгошерсту кішку, щоб полегшити їй життя в особливо спекотні місяці.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як можна змусити кішок їсти все що завгодно.