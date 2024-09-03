Ушки на макушке. Что это за дополнительная складка на кошачьих ушах и зачем она нужна

Ученые пролили свет на еще одну кошачью загадку — их странные складки на ушах. Теперь мы знаем, зачем они на самом деле нужны животным.

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок, но нам все еще слишком мало известно об их поведении и строении. Одно ученые могут утверждать с уверенностью — кошки очень странные существа. Например, каждая кошка под животом носит "странную сумку", которая защищает их органы. Но это далеко не единственная странность — хозяева питомцев также замечали, что на ушах их любимцев есть странные складки, пишет IFLScience.

Для чего же они нужны животным? Треугольная форма внешних ушей кошки называется ушной раковиной, а небольшая складка на внешней стороне ушной раковины известна как карман Генри. Технический термин для этой складки — кожный краевой мешочек. Любопытно, что кошки — вовсе не единственный вид, у которого есть эти складки, они также присутствуют на ушах собак и летучих мышей.

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Кто же такой Генри и какое отношение он имеет к кошачьим ушам? Самое раннее известное упоминание термина появилось в 1971 году, однако это все, что о нем известно наверняка. По словам преподавателя ветеринарии в Университете Хартпери, доктора Божены Залеска, предполагается, что название произошло от Джозеса Генри, изучавшего электромагнетизм и звуковые волны. Однако все эти предположения являются лишь теориями.

Причина связи с Джозефом Генри заключается в предполагаемом использовании кожного краевого мешочка. Предполагается, что странные складки способны улучшить слух животных, однако сегодня у науки нет никаких веских доказательств на этот счет.

Другая теория предполагает, что дополнительная кожа на самом деле обеспечивает лучшее движение уха. Благодаря 32 мышцам в ушах кошки могут вращать обоими ушами независимо друг от друга, чтобы определить источник звука. Также движения ушей могут помогать кошкам общаться между собой и даже с людьми. Некоторые теории также предполагают, что эти странные кожные складки способны усиливать звуки и помогают обнаруживать кошкам, как высокие, так и низкие звуки.

Не секрет, что кошки обладают одним из самых широких диапазонов слуха среди всех млекопитающих. Они способны улавливать звуковые волны в диапазоне от 48 Гц до 85 кГц. Некоторые исследователи предполагают, что складки на ушах кошек на самом деле помогают обнаруживать высокие звуки, отражая более низкие звуки от стенок кармана, тем самым задерживая время, необходимое для попадания в ухо.

Еще одна теория предполагает, что кожный краевой мешок является не более чем рудиментарным. Сторонники этой теории придерживаются мнения, что складка на ушах животных не служит какой-либо цели у современных видов. Но, поскольку они встречаются у многих видов, которые могут похвастаться впечатляющими слуховыми способностями, многие считают, что это маловероятно.

Известно также, что блохи и ушные клещи любят прятаться в этих складках на ушах животных, а потому ветеринары советуют время от времени осматривать эту часть питомцев, чтобы уберечь их от паразитов.

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