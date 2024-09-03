Вушка на маківці. Що це за додаткова складка на котячих вухах і навіщо вона потрібна

Учені пролили світло на ще одну котячу загадку — їхні дивні складки на вухах. Тепер ми знаємо, навіщо вони насправді потрібні тваринам.

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Люди та кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, але нам все ще занадто мало відомо про їхню поведінку і будову. Одне вчені можуть стверджувати з упевненістю — кішки дуже дивні істоти. Наприклад, кожна кішка під животом носить "дивну сумку", яка захищає їхні органи. Але це далеко не єдина дивина — господарі улюбленців також помічали, що на їхніх вухах є дивні складки, пише IFLScience.

Для чого ж вони потрібні тваринам? Трикутна форма зовнішніх вух кішки називається вушною раковиною, а невелика складка на зовнішній стороні вушної раковини відома як кишеня Генрі. Технічний термін для цієї складки — шкірний крайовий мішечок. Цікаво, що кішки — зовсім не єдиний вид, у якого є ці складки, вони також присутні на вухах собак і кажанів.

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Хто ж такий Генрі і який стосунок він має до котячих вух? Найбільш рання відома згадка терміна з'явилася 1971 року, проте це все, що про нього відомо напевно. За словами викладача ветеринарії в Університеті Хартпері, доктора Божени Заліска, припускають, що назва походить від Джозеса Генрі, який вивчав електромагнетизм і звукові хвилі. Однак усі ці припущення є лише теоріями.

Причина зв'язку з Джозефом Генрі полягає в передбачуваному використанні шкірного крайового мішечка. Передбачається, що дивні складки здатні поліпшити слух тварин, проте сьогодні в науки немає жодних вагомих доказів з цього приводу.

Інша теорія припускає, що додаткова шкіра насправді забезпечує кращий рух вуха. Завдяки 32 м'язам у вухах кішки можуть обертати обома вухами незалежно одне від одного, щоб визначити джерело звуку. Також рухи вух можуть допомагати кішкам спілкуватися між собою і навіть з людьми. Деякі теорії також припускають, що ці дивні шкірні складки здатні посилювати звуки й допомагають виявляти кішкам, як високі, так і низькі звуки.

Не секрет, що кішки мають один із найширших діапазонів слуху серед усіх ссавців. Вони здатні вловлювати звукові хвилі в діапазоні від 48 Гц до 85 кГц. Деякі дослідники припускають, що складки на вухах кішок насправді допомагають виявляти високі звуки, відбиваючи нижчі звуки від стінок кишені, тим самим затримуючи час, необхідний для потрапляння у вухо.

Ще одна теорія припускає, що шкірний крайовий мішок є не більше ніж рудиментарним. Прихильники цієї теорії дотримуються думки, що складка на вухах тварин не служить будь-якій меті у сучасних видів. Але, оскільки вони зустрічаються у багатьох видів, які можуть похвалитися дивовижним слуховими здібностями, багато хто вважає, що це малоймовірно.

Відомо також, що блохи та вушні кліщі люблять ховатися в цих складках на вухах тварин, а тому ветеринари радять час від часу оглядати цю частину улюбленців, щоб уберегти їх від паразитів.

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