Туристы испугали малыша. Самый редкий кролик в мире неожиданно показался на Суматре (видео)

За последние полвека о наблюдении полосатого суматранского кролика сообщалось всего несколько раз, но сейчас его заметили случайно.

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Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны ученым, а другие держатся в тени. Например, полосатый суматранский кролик — во всем мире существует лишь несколько его фото, а за последние 50 лет о нем сообщалось лишь несколько раз, пишет IFLScience.

Тропические леса являются одними из самых биологически разнообразных мест обитания в мире. Но это вовсе не значит, что здесь вы повсюду будете сталкиваться с самыми редкими дикими животными налево и направо. Впрочем, именно так произошло с туристами, которые отправились в поход и неожиданно наткнулись на очень редкое животное.

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Во время похода туристы наткнулись на одного из самых редких кроликов в мире — суматранского полосатого кролика, о котором за последние полвека сообщалось лишь несколько раз. По словам исследователей, эти кролики оправдывают свое название темным полосатым окрасом, напоминающим арбуз, на их ржаво-коричневом мехе. Как правило, представители этого вида обитают в отдаленных уголках леса, а также ведут ночной образ жизни, а потому выходят на поверхность лишь в темноте. Редкий полосатый кролик, похоже, был довольно растерян случайной встречей с туристами, прыгая в свете фонаря у ног одного из них.

В 2007 году исследователям удалось сделать фото суматранского полосатого кролика и тогда утверждалось, что это всего лишь третье фото животного. Первые снимки датируются 1998 годом в национальном парке Керинчи Себлат, а вторые — в национальном парке Букит Барисан в 2000-м.

В 2021 году раненый суматранский кролик был пойман фермеров во время внезапного разлива близлежащей реки. За исключением небольшой травмы на боку, кролик был здоров и мог быть успешно возвращен в лес в отдаленном месте, выбранном на основе данных фотоловушки.

По словам советника по фауне и флоре в Отделе защиты и сохранения тигров в Национальном парке Керинчи Себлат Деборы Мартир, сегодня ученым очень мало известно об этом животном. Кроме того, ученые полагают, что представители этого вида предпочитают мшистые холмы и предгорные леса.

Ранее Фокус писал о том, что кролики с висячими ушами в опасности: ученые обнаружили, что их здоровью что-то угрожает.