Туристи налякали малюка. Найрідкісніший кролик у світі несподівано з'явився на Суматрі (відео)

За останні пів століття про спостереження смугастого суматранського кролика повідомлялося всього кілька разів, але тепер його помітили випадково.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі вченим, а інші тримаються в тіні. Наприклад, смугастий суматранський кролик — у всьому світі є лише кілька його фото, а за останні 50 років про нього повідомлялося лише кілька разів, пише IFLScience.

Тропічні ліси є одними з найбільш біологічно різноманітних місць проживання у світі. Але це зовсім не означає, що тут ви всюди стикатиметеся з найрідкіснішими дикими тваринами наліво й направо. Втім, саме так сталося з туристами, які вирушили в похід і несподівано натрапили на дуже рідкісну тварину.

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Під час походу туристи натрапили на одного з найрідкісніших кроликів у світі — суматранського смугастого кролика, про якого за останні пів століття повідомлялося лише кілька разів. За словами дослідників, ці кролики виправдовують свою назву темним смугастим забарвленням, що нагадує кавун, на їхньому іржаво-коричневому хутрі. Як правило, представники цього виду мешкають у віддалених куточках лісу, а також ведуть нічний спосіб життя, а тому виходять на поверхню лише в темряві. Рідкісний смугастий кролик, схоже, був досить розгублений випадковою зустріччю з туристами, стрибаючи у світлі ліхтаря біля ніг одного з них.

У 2007 році дослідникам вдалося зробити фото суматранського смугастого кролика, однак тоді стверджувалося, що це всього лише третє фото тварини. Перші знімки датуються 1998 роком у національному парку Керінчі Себлат, а другі — у національному парку Букіт Барісан 2000-го.

У 2021 році пораненого суматранського кролика спіймали фермери під час раптового розливу прилеглої річки. За винятком невеликої травми на боці, кролик був здоровий і міг бути успішно повернутий до лісу у віддаленому місці, обраному на основі даних фотопастки.

За словами радниці з фауни та флори у Відділі захисту і збереження тигрів у Національному парку Керінчі Себлат Дебори Мартір, сьогодні вченим дуже мало відомо про цю тварину. Крім того, вчені вважають, що представники цього виду віддають перевагу моховим пагорбам і передгірним лісам.

Раніше Фокус писав про те, що кролики з висячими вухами в небезпеці: вчені виявили, що їхньому здоров'ю щось загрожує.