Кролики з висячими вухами в небезпеці: вчені виявили, що їхньому здоров'ю щось загрожує

Експерти попереджають, що кролики з висячими вухами й короткою головою перебувають у небезпеці через поширене захворювання.

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Під час найбільшого у світі дослідження такого роду британські вчені вивчили форму тіла 162 000 кроликів, які перебувають під ветеринарним наглядом протягом 2019 року. Результати їхньої роботи показують, що кролики з висячими вухами й короткою головою перебувають в особливій небезпеці, пише Daily Mail.

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Результати дослідження показують, що неприродна форма тіла, а також неправильне харчування і неадекватні фізичні вправи тісно пов'язані зі здоров'ям тварин. Зазначимо, що зі 162 000 кроликів:

80% короткоголові;

16,8% середньоголові;

3,5 % довгоголові.

Дослідники зазначають, довгоголові кролики за формою тіла найбільше схожі на диких кроликів. Це також вказує на те, наскільки сильно люди змінили тварин, які сьогодні живуть у нас як домашні тварини, порівняно з їхньою первісною природною формою тіла.

Результати дослідження також вказують на те, що кролики з коротшими головами мали вищий ризик розвитку аномалій слізних проток і порушень шерсті. Команда також виявила, що 57% кроликів були висловухими — особливість, яка рідко зустрічається в дикій природі.

Більш ранні дослідження вже показали, що висловухі кролики більш схильні до ризику надлишкового накопичення сірки й болю у вухах, а також мають коротшу тривалість життя.

Одними з найпоширеніших захворювань у кроликів були нігті, що переросли, задні зуби та ожиріння — все це може бути пов'язано з обмеженими фізичними вправами та неприродним харчуванням. Дослідження також показало, що середній домашній кролик важив 2,26 кг і мав п'ятирічну тривалість життя.

За словами автора дослідження, доцента кафедри епідеміології домашніх тварин Королівського ветеринарного коледжу в Лондоні Дена О'Ніла, результати їхньої з колегами роботи вказують на те, що здоров'я домашніх улюбленців багато в чому залежить від вибору, який роблять власники. Це стосується форми тварини, а також її раціону і фізичних навантажень.

Крім того, автори дослідження вважають, що їхня робота в майбутньому дасть змогу поліпшити життя улюблених домашніх кроликів. Що більше люди будуть обізнані про те, з якими проблемами стикаються тварини через неприродну форму тіла, то кращим буде здоров'я наших підопічних.

Експерти також дали кілька порад власникам кроликів. Вони рекомендують годувати улюбленців переважно сіном або травою хорошої якості, а також додатковими комерційними кормами в невеликих кількостях, фруктами та морквою, але лише як періодичні ласощі.

За їхніми словами вчених, кроликів також слід заохочувати до фізичних вправ, надаючи їм доступ до великого, захищеного від хижаків простору.

Раніше Фокус писав про те, що на острові в Уельсі кролики знайшли артефакти віком 9 тисяч років.