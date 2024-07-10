Кролики с висячими ушами в опасности: ученые обнаружили, что их здоровью нечто угрожает

Эксперты предупреждают, что кролики с висячими ушами и короткой головой находятся в опасности из-за распространенного заболевания.

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В ходе крупнейшего в мире исследования такого рода британские ученые изучили форму тела 162 000 кроликов, находящихся под ветеринарным наблюдением в течение 2019 года. Результаты их работы показывают, что кролики с висячими ушами и короткой головой находятся в особой опасности, пишет Daily Mail.

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Результаты исследования показывают, что неестественная форма тела, а также неправильное питание и неадекватные физические упражнения тесно связаны со здоровьем животных. Отметим, что из 162 000 кроликов:

80% короткоголовые;

16,8% среднеголовые;

3,5 % длинноголовые.

Исследователи отмечают, длинноголовые кролики по форме тела больше всего похожи на диких кроликов. Это также указывает на то, насколько сильно люди изменили животных, которые сегодня живут у нас в качестве домашних животных в сравнении с их первоначальной естественной формой тела.

Результаты исследования также указывают на то, что кролики с более короткими головами имели более высокий риск развития аномалий слезных протоков и нарушений шерсти. Команда также обнаружили, что 57% кроликов были вислоухими — особенность, которая редко встречается в дикой природе.

Более ранние исследования уже показали, что вислоухие кролики более подвержены риску избыточного накопления серы и боли в ушах, а также имеют более короткую продолжительность жизни.

Одними из наиболее распространенных заболеваний у кроликов были переросшие ногти, задние зубы и ожирение – все это может быть связано с ограниченными физическими упражнениями и неестественным питанием. Исследование также показало, что средний домашний кролик весил 2,26 кг и имел пятилетнюю продолжительность жизни.

По словам автора исследования, доцента кафедры эпидемиологии домашних животных Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне Дэна О'Нила, результаты их с коллегами работы указывают на то, что здоровье домашних питомцев во много зависит от выбора, который делают владельцы. Это касается формы животного, а также его рациона и физических нагрузок.

Кроме того, авторы исследования полагают, что их работа в будущем позволит улучшить жизнь любимых домашних кроликов. Чем больше люди будут осведомлены о том, с какими проблемами сталкиваются животные из-за неестественной формы тела, тем лучше будет здоровье наших подопечных.

Эксперты также дали несколько советов владельцам кроликов. Они рекомендуют кормить питомцев в основном сеном или травой хорошего качества, а также дополнительными коммерческими кормами в небольших количествах, фруктами и морковью, но лишь в качестве периодического лакомства.

По их словам ученых, кроликов также следует поощрять к физическим упражнениям, предоставляя им доступ к большому, защищенному от хищников пространству.

Ранее Фокус писал о том, что на острове в Уэльсе кролики нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет.