Очень редкое явление. Деформированную "двойную радугу" над Землей запечатлели из космоса (фото)

Фото было сделано спутником рядом с несвязанной цепью редких вихрей в облаках над мексиканским островом Гваделупе.

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Сегодня над Землей кружатся более 7 000 спутников, а в общей сложности люди запустили на околоземную орбиту уже более 11 000 спутников. Исследователи используют их для разных целей: некоторые отслеживают температуру, другие загрязнение, третьи количество выбросов и тепла, отправляемого планетой в космос. Порой ученым также удается сделать невероятно редкие кадры, используя спутники на орбите Земли, пишет Live Science.

Так было и в этот раз. В 2012 году ученые использовали спутник NASA, чтобы запечатлеть необычную "двойную радугу" рядом с несвязанной цепью редких вихрей в облаках над мексиканским островом Гваделупе.

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На самом деле это редкое явление вовсе не является радугой, а лишь похожим на нее явлением, известным как глория. Известно, что глория появилась над мексиканским островом в тот момент, когда суша породила отдельную серию необычных облачных вихрей.

Отметим, что глории — многоцветные световые шоу, прохожие на радуги, но они имеют ключевое отличие. Радуги образуются путем сочетания отражения и преломления, когда солнечный свет отражается от падающих капель дождя и разделяется на разные длины волн. В то же время глории создаются путем обратной дифракции — когда свет отражается непосредственно от еще более мелких капель воды в облаках или тумане. В результате глории появляются только точно напротив солнца, в так называемой антисолнечной точке.

Исследователи NASA отмечают, что глория, запечатленная на фото, появилась рядом с островом Гваделупе в Тихом океана, примерно в 1240 км от западного побережья Мексики. Протяжность глории, как утверждают ученые составляла 480 километров — на фото кажется, что это две отдельные глории, идущие параллельно, однако на самом деле они являются одним целым.

На фото также видна линия идеальных облачных завихрений, известных как вихри Фон Кармана. Известно, что эти структуры образуются, когда облака попадают в воздушный поток, нарушенный высоким массивом суши, чаще всего над океаном. Ученые считают, что нарушение было вызвано вулканическим горным хребтом на севере острова Гваделупе.

Глории обычно выглядят как концентрические многоцветные круги Фото: Alamy

Несмотря на то, что глории и удивительные вихри видны лишь из-за слоисто-кучевых облаков, образующихся в этой части Тихого океана, ученые отмечают, что их появление вовсе не связано между собой.

К слову, как правило, глории выглядят как концентрические многоцветные круги, если смотреть на них с земли или из воздуха. По словам исследователей, это связано с тем, что дифрагированный свет излучается наружу, отражаясь обратно к наблюдению. Любопытно, что даже из космоса глории часто выглядят как круги, но в этом случае форм глории была совершенно иной.

Известно, что спутник сделал фото, когда сканировал поверхность Земли полосами. Таким образом, на изображении радужные полосы являются поперечными сечениями одной и той же круглой глории, которая была дважды отсканирована спутником. В результате на фото мы видим параллельные полосы, идущие по обе стороны от траектории спутника: слева направо радуга слева на изображении идет от красного к синему, а радуга справа идет от синего к красному.

Ранее Фокус писал о том, что неожиданное явление обнаружили в небе далекой планеты: ранее его видели только на Земле и Венере.