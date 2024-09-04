Дуже рідкісне явище. Деформовану "подвійну веселку" над Землею зафіксували з космосу (фото)

Фото було зроблено супутником поруч із незв'язаним ланцюгом рідкісних вихорів у хмарах над мексиканським островом Гваделупе.

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Сьогодні над Землею кружляють понад 7 000 супутників, а загалом люди запустили на навколоземну орбіту вже понад 11 000 супутників. Дослідники використовують їх для різних цілей: деякі відстежують температуру, інші — забруднення, треті — кількість викидів і тепла, яке планета відправляє в космос. Часом вченим також вдається зробити неймовірно рідкісні кадри, використовуючи супутники на орбіті Землі, пише Live Science.

Так було і цього разу. У 2012 році вчені використовували супутник NASA, щоб сфотографувати незвичайну "подвійну веселку" поруч із незв'язаним ланцюгом рідкісних вихорів у хмарах над мексиканським островом Гваделупе.

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Насправді це рідкісне явище зовсім не є веселкою, а лише схожим на неї явищем, відомим як глорія. Відомо, що глорія з'явилася над мексиканським островом у той момент, коли суша породила окрему серію незвичайних хмарних вихорів.

Зазначимо, що глорії — багатобарвні світлові шоу, схожі на веселки, але вони мають ключову відмінність. Веселки утворюються шляхом поєднання віддзеркалення і заломлення, коли сонячне світло відбивається від крапель дощу, що падають, і розділяється на різні довжини хвиль. Натомість глорії утворюються шляхом зворотної дифракції — коли світло відбивається безпосередньо від ще дрібніших крапель води в хмарах або тумані. У результаті глорії з'являються тільки точно навпроти сонця, у так званій антисонячній точці.

Дослідники NASA зазначають, що глорія, закарбована на фото, з'явилася поруч з островом Гваделупе в Тихому океані, приблизно за 1240 км від західного узбережжя Мексики. Протяжність глорії, як стверджують учені, становила 480 кілометрів — на фото здається, що це дві окремі глорії, які йдуть паралельно, однак насправді вони є одним цілим.

На фото також видно лінію ідеальних хмарних завихрень, відомих як вихори Фон Кармана. Відомо, що ці структури утворюються, коли хмари потрапляють у повітряний потік, порушений високим масивом суші, найчастіше над океаном. Вчені вважають, що порушення було спричинене вулканічним гірським хребтом на півночі острова Гваделупе.

Глорії зазвичай мають вигляд концентричних багатобарвних кіл. Фото: Alamy

Попри те, що глорії й дивовижні вихори видно лише через шарувато-купчасті хмари, що утворюються в цій частині Тихого океану, вчені зазначають, що їхня поява зовсім не пов'язана між собою.

До слова, як правило, глорії виглядають як концентричні багатоколірні кола, якщо дивитися на них із землі або з повітря. За словами дослідників, це пов'язано з тим, що дифраговане світло випромінюється назовні, відбиваючись назад до спостереження. Цікаво, що навіть із космосу глорії часто мають вигляд кіл, але в цьому випадку форм глорії була зовсім іншою.

Відомо, що супутник зробив фото, коли сканував поверхню Землі смугами. Таким чином, на зображенні райдужні смуги є поперечними перерізами однієї та тієї ж круглої глорії, яка була двічі просканована супутником. У результаті на фото ми бачимо паралельні смуги, що йдуть по обидва боки від траєкторії супутника: зліва направо веселка зліва на зображенні йде від червоного до синього, а веселка праворуч йде від синього до червоного.

Раніше Фокус писав про те, що несподіване явище виявили в небі далекої планети: раніше його бачили тільки на Землі та Венері.