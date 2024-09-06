Люди-невидимки не за горами: обычный пищевой краситель делает кожу и мышцы прозрачными (фото)

Ученые из Стэнфордского университета сделали огромный прорыв с помощью обычного пищевого красителя. Такой же используется в популярных чипсах и сладкой воде.

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Ученые обнаружили, что пищевой краситель может на время сделать кожу, мышцы и другие соединительные ткани организма прозрачными, пишет The Guardian.

В рамках исследования ученые нанесли обычный пищевой краситель на живот мыши и смогли увидеть ее печень, кишечник и мочевой пузырь. Нанесение красителя на голову грызуна показало кровеносные сосуды в мозге мыши.

Исследователи из Стэнфордского университета говорят, что кожа возвращалась в норму сразу же после того, как с нее смывался краситель. Авторы считают, что их открытие сулит невероятными возможностями в сфере медицины, от обнаружения травм и поиска вен для забора крови до обнаружения опасных опухолей.

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"Вместо того, чтобы использовать инвазивную биопсию, врачи могли бы находить глубоко расположенные опухоли, просто сделав ткани человека прозрачными. Также эта техника может сделать забор крови менее болезненным", — говорит старший научный сотрудник проекта Госонг Хонг.

Такой подход перекликается с идеей Герберта Уэллса в его романе 1897 года "Человек-невидимка". В нем ученый раскрывает секрет невидимости, который заключается в сопоставлении способности объекта преломлять свет с показателем окружающего воздуха.

Дело в том, что когда свет проникает в биологическую ткань, то большая его часть рассеивается, так как структуры внутри (жировые мембраны, ядра клеток и т.д.) имеют разные показатели преломления. Когда же свет переходит от одного показателя преломления к другому, это делает ткань непрозрачной. Тот же эффект заставляет карандаш выглядеть согнутым, если его уронить в стакан с водой.

Доктор Цзыхао Оу и его коллеги из Стэнфорда предположили, что некоторые красители могут заставить определенные длины волн света легче проходить через кожу и другие ткани.

Серия проведенных экспериментов показала, что к примеру, свежая куриная грудка стала прозрачной для красного света спустя всего несколько минут после того, как ее погрузили в раствор тартразина. Этот пищевой краситель используется в чипсах Doritos, а также некоторых сладких напитках.

В итоге, краситель смог уменьшить рассеивание внутри ткани, что позволило лучам свет проникнуть глубже.

Далее команда нанесла желтый краситель на живот мыши, сделав кожу прозрачной. Ученые смогли увидеть кишечник и другие органы грызуна. Краситель на бритой голове мыши позволил увидеть кровеносные сосуды в мозге животного.

Прозрачная кожа у мышей Фото: NSF

"В проведенном нами эксперименте, чем больше тартразина мы добавляли, тем прозрачнее становился материал. Но только в красной части светового спектра", — отмечает Хонг.

В исследовании также подчеркивается, что этот процесс обратимый и повторяемый, когда кожа возвращается в свое прежнее состояние после того, как краситель смывается. Пока прозрачность ограничен глубиной проникновения красителя, но исследователи говорят, что микроигольчатые пластыри или инъекции могут доставлять краситель намного глубже.

Пока данная процедура не была опробована на людях, и ученые еще предстоит доказать, что этот метод безопасен для использования, особенно если краситель будут вводить под кожу.

Напомним, ученые разработали "мегаплащ-невидимку", который скроет сразу несколько людей. Фанаты "Гарри Поттера", мечтающие о собственном плаще-невидимке, могут воплотить свою мечту в реальность — ученые создали 1,8-метровый "мегащит", скрывающий людей.