Люди-невидимки не за горами: звичайний харчовий барвник робить шкіру і м'язи прозорими (фото)

Вчені зі Стенфордського університету зробили величезний прорив за допомогою звичайного харчового барвника. Такий самий використовується в популярних чипсах і солодкій воді.

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Учені виявили, що харчовий барвник може на певний час зробити шкіру, м'язи та інші сполучні тканини організму прозорими, пише The Guardian.

У рамках дослідження вчені нанесли звичайний харчовий барвник на живіт миші та змогли побачити її печінку, кишківник і сечовий міхур. Нанесення барвника на голову гризуна показало кровоносні судини в мозку миші.

Дослідники зі Стенфордського університету кажуть, що шкіра поверталася в норму одразу ж після того, як з неї змивався барвник. Автори вважають, що їхнє відкриття обіцяє неймовірні можливості у сфері медицини, від виявлення травм і пошуку вен для забору крові до виявлення небезпечних пухлин.

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"Замість того, щоб використовувати інвазивну біопсію, лікарі могли б знаходити глибоко розташовані пухлини, просто зробивши тканини людини прозорими. Також ця техніка може зробити забір крові менш болючим", — каже старший науковий співробітник проєкту Госонг Хонг.

Такий підхід перегукується з ідеєю Герберта Веллса в його романі 1897 року "Людина-невидимка". У ньому вчений розкриває секрет невидимості, який полягає в зіставленні здатності об'єкта заломлювати світло з показником навколишнього повітря.

Річ у тім, що коли світло проникає в біологічну тканину, то більша його частина розсіюється, тому що структури всередині (жирові мембрани, ядра клітин тощо) мають різні показники заломлення. Коли ж світло переходить від одного показника заломлення до іншого, це робить тканину непрозорою. Той самий ефект змушує олівець виглядати зігнутим, якщо його впустити в склянку з водою.

Доктор Цзихао Оу і його колеги зі Стенфорда припустили, що деякі барвники можуть змусити певні довжини хвиль світла легше проходити через шкіру та інші тканини.

Серія проведених експериментів показала, що, наприклад, свіжа куряча грудка стала прозорою для червоного світла лише через кілька хвилин після того, як її занурили в розчин тартразину. Цей харчовий барвник використовується в чипсах Doritos, а також деяких солодких напоях.

У підсумку, барвник зміг зменшити розсіювання всередині тканини, що дало змогу променям світла проникнути глибше.

Далі команда нанесла жовтий барвник на живіт миші, зробивши шкіру прозорою. Вчені змогли побачити кишківник та інші органи гризуна. Барвник на голеній голові миші дозволив побачити кровоносні судини в мозку тварини.

Прозора шкіра у мишей Фото: NSF

"У проведеному нами експерименті, чим більше тартразину ми додавали, тим прозорішим ставав матеріал. Але тільки в червоній частині світлового спектра", — зазначає Хонг.

У дослідженні також підкреслюється, що цей процес оборотний і повторюваний, коли шкіра повертається до свого попереднього стану після того, як барвник змивається. Поки прозорість обмежена глибиною проникнення барвника, але дослідники кажуть, що мікроголчасті пластирі або ін'єкції можуть доставляти барвник набагато глибше.

Поки цю процедуру не випробували на людях, і вчені ще мають довести, що цей метод безпечний для використання, особливо якщо барвник вводитимуть під шкіру.

Нагадаємо, вчені розробили "мегаплащ-невидимку", який приховає одразу кілька людей. Фанати "Гаррі Поттера", які мріють про власний плащ-невидимку, можуть втілити свою мрію в реальність — учені створили 1,8-метровий "мегащит", що приховує людей.