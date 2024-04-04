Гаррі Поттер позаздрить. Учені розробили "мегаплащ-невидимку": приховає одразу кілька людей
Фанати "Гаррі Поттера", які мріють про власний плащ-невидимку, можуть втілити свою мрію в реальність — вчені створили 1,8-метровий "мегащит", що приховує людей.
Більшість фанатів Гаррі Поттера, та й не тільки, мріють придбати плащ-невидимку. Тепер ця мрія може стати реальністю — вчені розробили перший двометровий "плащ-невидимку", здатний приховати відразу кілька людей, пише Daily Mail.
Мегащит — дітище лондонської компанії Invisibility Shield Co. Уперше ідея прийшла до розробників ще 2022 року, тоді вони створили перший щит-невидимку, однак він навряд чи міг сховати й одну людину. Розробники запевняють, що тоді за щитом могла сховатися лише одна людина і то, сидячи навпочіпки.
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Тепер учені вдосконалили свою розробку і створили щит-невидимку заввишки 1,8 метра, за яким можуть сховатися одразу кілька людей. Вартість "мегаплаща-невидимки" становить 885 доларів і його може купити будь-хто.
У щиті розробники використали прецизійно спроєктований масив лінз, що заломлює світло — у результаті об'єкти позаду нього стають майже невидимими. Автори розробки зазначають, що створили і протестували безліч різних маскувальних пристроїв, перш ніж зупинилися на новітній конструкції.
Конструкція мегащита сягає 1,8 метра заввишки й 1,2 метра завдовжки, його виготовлено з високоякісного полікарбонату. За словами розробників, лінзи в масиві орієнтовані таким чином, щоб вертикальна смуга світла, відбита об'єктом, який стоїть/присідає, ставала розсіяною під час горизонтального розповсюдження під час проходження через задню частину екрана.
Водночас смуга світла, відбита від фону, набагато ширша, а тому, коли вона проходить через задню частину екрана, набагато більша його частина заломлюється як через кран, так і в бік спостерігача.
До того ж з погляду спостерігача фонове світло ефективно розмазується по горизонталі передньою поверхнею екрана, всією областю, де, як правило, видно об'єкт. Команда зазначає, що їхній щит-невидимка найефективніший на однотонному тлі, зокрема на траві, листі, піску і небі. Крім того, він може бути ефективний на тлі з чітко вираженими горизонтальними лініями або штучними об'єктами, наприклад, на стіни, рейки або намальовані лінії.
Раніше Фокус писав про те, що вчені вистежили галактику, яка ховалася від сторонніх очей 11 млрд років.