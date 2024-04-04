Гаррі Поттер позаздрить. Учені розробили "мегаплащ-невидимку": приховає одразу кілька людей

Фанати "Гаррі Поттера", які мріють про власний плащ-невидимку, можуть втілити свою мрію в реальність — вчені створили 1,8-метровий "мегащит", що приховує людей.

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Більшість фанатів Гаррі Поттера, та й не тільки, мріють придбати плащ-невидимку. Тепер ця мрія може стати реальністю — вчені розробили перший двометровий "плащ-невидимку", здатний приховати відразу кілька людей, пише Daily Mail.

Мегащит — дітище лондонської компанії Invisibility Shield Co. Уперше ідея прийшла до розробників ще 2022 року, тоді вони створили перший щит-невидимку, однак він навряд чи міг сховати й одну людину. Розробники запевняють, що тоді за щитом могла сховатися лише одна людина і то, сидячи навпочіпки.

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Тепер учені вдосконалили свою розробку і створили щит-невидимку заввишки 1,8 метра, за яким можуть сховатися одразу кілька людей. Вартість "мегаплаща-невидимки" становить 885 доларів і його може купити будь-хто.

Вчені створили мегащит-невидимку Фото: Invisibility Shield Co

У щиті розробники використали прецизійно спроєктований масив лінз, що заломлює світло — у результаті об'єкти позаду нього стають майже невидимими. Автори розробки зазначають, що створили і протестували безліч різних маскувальних пристроїв, перш ніж зупинилися на новітній конструкції.

Вчені створили мегащит-невидимку Фото: Invisibility Shield Co

Конструкція мегащита сягає 1,8 метра заввишки й 1,2 метра завдовжки, його виготовлено з високоякісного полікарбонату. За словами розробників, лінзи в масиві орієнтовані таким чином, щоб вертикальна смуга світла, відбита об'єктом, який стоїть/присідає, ставала розсіяною під час горизонтального розповсюдження під час проходження через задню частину екрана.

Водночас смуга світла, відбита від фону, набагато ширша, а тому, коли вона проходить через задню частину екрана, набагато більша його частина заломлюється як через кран, так і в бік спостерігача.

Вчені створили мегащит-невидимку Фото: Invisibility Shield Co

До того ж з погляду спостерігача фонове світло ефективно розмазується по горизонталі передньою поверхнею екрана, всією областю, де, як правило, видно об'єкт. Команда зазначає, що їхній щит-невидимка найефективніший на однотонному тлі, зокрема на траві, листі, піску і небі. Крім того, він може бути ефективний на тлі з чітко вираженими горизонтальними лініями або штучними об'єктами, наприклад, на стіни, рейки або намальовані лінії.

Вчені створили мегащит-невидимку Фото: Invisibility Shield Co

Раніше Фокус писав про те, що вчені вистежили галактику, яка ховалася від сторонніх очей 11 млрд років.