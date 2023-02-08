Невидимка із космосу. Вчені вистежили галактику, яка ховалася від сторонніх очей 11 млрд років

Цей дуже темний об'єкт ховався від найкращих телескопів. До теперішнього часу.

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Вчені з дослідницького інституту SISSA, Італія, представили нове дослідження, в якому вивчили деякі особливості дуже далекої галактики, яка майже невидима для сучасних телескопів, пише CNET.

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За словами Маріки Джульєтті з SISSA, об'єкт, який вдалося вивчити вченим, є дуже особливою, загадковою і дуже далекою галактикою. Вона настільки темна, що її дуже складно вивчати навіть за допомогою найсучасніших телескопів. Тобто її можна назвати практично "невидимою" галактикою.

За словами вчених, галактика, яка ще не отримала офіційної назви, виникла через 2 млрд років після Великого вибуху, який, за оцінками вчених, стався приблизно 13,8 млрд років тому. Довгий час ця галактика була предметом суперечок між вченими, але за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA італійським дослідником нарешті вдалося визначити її основні властивості та раніше невідомі особливості.

Для того, щоб отримати більш детальну інформацію про цю "невидиму" галактику, вчені використали метод гравітаційного лінзування. Він полягає в тому, що ближчі до Землі величезні об'єкти, такі як галактики або їх скупчення, спотворюють світло, що походить від віддалених об'єктів. Таким чином, великі небесні тіла діють як величезні космічні лінзи, завдяки яким "фонові" галактики здаються більшими і яскравішими, що дозволяє їх виявити та вивчити.

[ + – ] За словами вчених, галактика, яка ще не отримала офіційної назви, виникла через 2 млрд років після Великого вибуху, який, за оцінками вчених, стався приблизно 13,8 млрд років тому. Довгий час ця галактика була предметом суперечок між вченими, але за допомогою комплексу радіотелескопів ALMA італійським дослідником нарешті вдалося визначити її основні властивості та раніше невідомі особливості. Фото: ALMA

За словами Джульєтті, новий аналіз показав, що ця галактика багата на газ і пил, вона компактна, молода і в ній відбувається утворення нових зірок з надзвичайно високою швидкістю. Тут з'являються нові зірки приблизно у 1000 разів швидше, ніж у нашій галактиці.

Цю галактику було складно вивчити через те, що вона маленька, а також її приховує безліч міжзоряного пилу. Через величезну відстань до цієї галактики, яка становить приблизно 11,8 млрд років і пилу, що її оточує, до Землі доходить дуже мало світла. Тому вона здається такою темною. Подібні невловимі галактики складно вивчати навіть за допомогою найсучасніших телескопів.

Тому для подальшого докладнішого вивчення даної галактики вчені планують використовувати космічний телескоп Вебб, прилади якого можуть побачити інфрачервоне світло, що пробиває пелену з міжзоряного пилу. За словами вчених, вивчення галактик із раннього Всесвіту допомагає краще зрозуміти формування та еволюцію цих космічних об'єктів.

Також Фокус писав про те, що за допомогою телескопа Вебб астрономи виявили абсолютно новий унікальний астероїд у головному поясі астероїдів.

Фокус вже писав про те, що вчені виявили невідоме явище у величезному "океані" плазми, що оточує нашу Землю. Виявилося, що Місяць викликає в цій оболонці планети такі ж припливи, як і в океанах Землі.