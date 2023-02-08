Невидимка из космоса. Ученые выследили галактику, которая скрывалась от посторонних глаз 11 млрд лет

Этот очень темный объект скрывался от самых лучших телескопов. До настоящего времени.

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Ученые из исследовательского института SISSA, Италия, представили новое исследование, в котором наконец-то изучили некоторые особенности очень далекой галактики, которая почти невидима для современных телескопов, пишет CNET.

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По словам Марики Джульетти из SISSA, объект, который удалось изучить ученым, представляет собой очень особенную, загадочную и очень далекую галактику. Она настолько темная, что ее очень сложно изучать даже с помощью самых современных телескопов. То есть ее можно назвать практически "невидимой" галактикой.

По словам ученых, галактика, которая еще не получила официального названия, возникла через 2 млрд лет после Большого взрыва, который, по оценкам ученых, произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад. Долгое время эта галактика была предметов споров между учеными, но с с помощью комплекса радиотелескопов ALMA итальянским исследователем наконец-то удалось определить ее основные свойства и ранее неизвестные особенности.

Для того, чтобы получить более подробную информацию об этой "невидимой" галактике, ученые использовали метод гравитационного линзирования. Он состоит в том, что более близкие к Земле огромные объекты, такие как галактики или их скопления, искажают свет, исходящий от более удаленных объектов. Таким образом, большие небесные тела действуют как огромные космические линзы, благодаря которым "фоновые" галактики кажутся больше и ярче, что позволяет их обнаружить и изучить.

[ + – ] По словам ученых, галактика, которая еще не получила официального названия, возникла через 2 млрд лет после Большого взрыва, который, по оценкам ученых, произошел примерно 13,8 миллиарда лет назад. Долгое время эта галактика была предметов споров между учеными, но с с помощью комплекса радиотелескопов ALMA итальянским исследователем наконец-то удалось определить ее основные свойства и ранее неизвестные особенности Фото: ALMA

По словам Джульетти, новый анализ показал, что эта галактика богата газом и пылью, она компактная, молодая и в ней происходит образование новых звезд с чрезвычайно высокой скоростью. Здесь появляются новые звезды примерно в 1000 раз быстрее, чем в нашей галактике.

Эту галактику было сложно изучить по причине того, что она маленькая, а также ее скрывает огромное количество межзвездной пыли. Из-за огромного расстояния до этой галактики, которое составляет примерно 11,8 млрд лет и пыли, ее окружающей, к Земле доходит слишком мало света. Поэтому она кажется такой темной. Подобные неуловимые галактики сложно изучать даже с помощью самых современных телескопов.

Поэтому для дальнейшего более подробного изучения данной галактики ученые планируют использовать космический телескоп Уэбб, приборы которого могут увидеть инфракрасный свет, пробивающий пелену из межзвездной пыли. По словам ученых, изучение галактик из ранней Вселенной помогает лучше понять формирование и эволюцию этих космических объектов.

Также Фокус писал о том, что с помощью телескопа Уэбб астрономы обнаружили совершенно новый уникальный астероид в главном поясе астероидов.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили неизвестное явление в огромном "океане" плазмы, который окружает нашу Землю. Оказалось, что Луна вызывает в этой оболочке планеты такие же приливы, как ив океанах Земли.