Землю окружает огромный "океан" в форме пончика и в нем есть "приливы": обнаружено неизвестное явление

Новое исследование помогло обнаружить скрытые колебания в окружающей планету оболочке, которые похожи на приливы в океанах Земли.

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Международная группа ученых обнаружила, что Луна имеет ранее неизвестное влияние на магнитосферу Земли. В частности, неизвестные ранее силы Луны вызывают колебания в "океане" из плазмы – оболочке, которая имеет форму пончика и окружает нашу планету. Эти колебания похожи на приливы в земных океанах и морях, которые вызывает гравитационное воздействие Луны, пишет IFLScience.

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Международная группа ученых использовала наблюдения космических спутников, которые продолжались более 40 лет, чтобы обнаружить изменения в форме плазмосферы. Эта огромная оболочка Земли, которая напоминает по форме пончик, и является частью магнитосферы нашей планеты. Последняя защищает Землю от вредного солнечного и космического излучения.

Плазмосфера, которая состоит из холодной плазмы, начинается над ионосферой — верхним слоем атмосферы Земли. Здесь плазма более плотная, чем в более внешних слоях магнитосферы и ее внешняя граница называется плазмопаузой. Ученые называют плазмосферу своеобразным космическим океаном из плазмы и именно в нем они обнаружили "приливы". Это колебания, которые вызваны ранее неизвестным влиянием гравитации Луны. По сути, эти колебания похожи на приливы на Земле, которые также спровоцированы Луной.

[ + – ] Международная группа ученых обнаружила, что Луна имеет ранее неизвестное влияние на магнитосферу Земли. В частности, неизвестные ранее силы Луны взывают колебания в "океане" из плазмы – оболочке, которая имеет форму пончика и окружает нашу планету. Эти колебания похожи на приливы в земных океанах и морях, которые вызывает гравитационное воздействие Луны Фото: Live Science

По словам ученых, оказалось, что гравитационное влияние Луны способствует тому, что форма "океана" из плазмы периодически изменяется. Также ученым впервые удалось определить максимально точное расположение плазмопаузы. Ученые выяснили, что "приливы" в плазмопаузе, которые приводят к изменению ее формы, имеют четко выраженную периодичность. Оказалось, что "приливы" появляются примерно раз в месяц.

Исследователи пока точно не знают, как именно Луна вызывает эти "приливы", но скорее всего это связано с тем, что гравитация Луны вызывает возмущения в магнитном поле Земли. Чтобы сказать более точно, как и почему это происходит, нужны дополнительные исследования. Также пока ученые не знают, какое именно значение эти колебания в плазмосфере имеют для нашей планеты в целом и это также станет предметом новых исследований.

[ + – ] Международная группа ученых использовала наблюдения космических спутников, которые продолжались более 40 лет, чтобы обнаружить изменения в форме плазмосферы. Эта огромная оболочка Земли, которая напоминает по форме пончик, и является частью магнитосферы нашей планеты. Последняя защищает Землю от вредного солнечного и космического излучения Фото: NASA

По словам ученых, то что им удалось обнаружить ранее неизвестное явление, которое появляется в результате взаимодействия между Землей и Луной, может помочь лучше понять, что происходит в других частях магнитосферы нашей планеты. В рамках исследования ученые предположили, что подобные "космические приливы" могут возникать во время взаимодействия между другими планетами и их спутниками.

Фокус уже писал о том, что в декабре прошлого года ударная волна из космоса пробила брешь в магнитосфере Земли. Ученые предположили, что трещина образовалась из-за повышенной активности Солнца.

Также Фокус писал о том, что в октябре прошлого года вышел из строя важный космический аппарат, который долгое время изучал магнитосферу Земли.

Что касается других спутников нашей Солнечной системы, то Фокус уже писал о том, что на спутнике Сатурна ученые обнаружили скрытый под его поверхностью океан.